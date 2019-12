Dyrebeskyttelsen Norge har 27 lokalkontorer fra nord til sør, men flere avdelinger er allerede overlesset med dyr. Organisasjonen frykter derfor at de ikke har kapasitet til å hjelpe dyrene som må tilbringe vinteren ute.

– Dyrene ute har en forferdelig vinter i vente. Vi vet at flere katter og kaniner kommer til å fryse og sulte i hjel, forteller daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge til TV 2.

Lokalavdelingen i Oslo har de siste dagene fått inn flere katter med frostskader, som ikke ville overlevd uten hjelp fra organisasjonen, skriver de på Facebook.

– Dette kan bli skjebnen til flere katter som ikke får hjelpen de så sårt trenger, sier Roaldset.

Søker fosterfamilier

Derfor har blant annet lokalavdelingen i Oslo spurt om hjelp på Facebook, hvor de søker flere fosterhjem til kattene – spesielt i julen. Hvis ikke organisasjonen finner nok fosterhjem, må dyrene tilbringe julen i små oppstallingsbur.

– Vi er veldig glade for de som har åpnet opp hjemme sine nå i juletiden. Alle har hjelpeplikt.

Roaldset anslår at rundt 8000 dyr fikk hjelp fra Dyrebeskyttelsen Norge i fjor, hvorav 83 prosent var katter. Organisasjonen savner imidlertid mer støtte fra det offentlige.

– Vi ønsker obligatorisk ID-merking av dyr. Dyr som ikke er ID-merket, har i praksis ikke et rettsvern og ingen kan straffeforfølges når de utsettes for mishandling og vannskjøtsel. Det er umulig for Mattilsynet og politiet å gjøre en god nok jobb hvis ikke dyrene er merket, sier hun.

– Dyr er ingen julegave

Dyrebeskyttelsen Norge jobber allerede med å kartlegge flere områder i landet for å få en oversikt over kolonier med katter og kaniner. Flere hundre frivillige er med og jobber gratis.

– Det er lokalavdelingene og de frivillige som samler inn penger og utfører jobben. Vi vet at de områdene hvor vi har gode lokalavdelinger som jobber strategisk, endrer folk holdningene til dyr i nød og problemene blir færre, sier Roaldset.

Organisasjonen har imidlertid en klar oppfordring til folk.

– Dyr er ingen julegave. Hvis man skal gjøre noe dyrevennlig i julen, kan man gi bort ID-merking eller kastrering i julegave. Dersom man ønsker å skaffe seg dyr, kan man heller være fosterhjem først for å forstå ansvaret med dyr.