Nyheten om at Jürgen Klopp (52) har skrevet en ny kontrakt med Liverpool blir bekreftet på klubbens hjemmesider fredag.

Den opprinnelige kontrakten gikk ut i 2022, men nå har Klopp forlenget avtalen frem til 2024.

Det er blitt spekulert i om Klopp ville ta en pause fra fotballen når den opprinnelige kontrakten løp ut. Dette har han lagt lokk på med å sette pennen til papiret.

– Da telefonen kom i 2015, følte jeg at vi var perfekt for hverandre. Om noe, så føler jeg at jeg har undervurdert det. Det er kun en fullstendig tro på at samarbeidet fortsetter å være utfyllende fra begge sider som gjør at jeg kan forplikte meg frem til 2024. Uten det, kunne jeg ikke re-signert, sier Klopp i en pressemelding.

Også Klopps assistenter Peter Krawietz og Pepijn Lijnders har forlenget sine kontrakter.

Under Klopps ledelse har Liverpool returnert til toppen av europeisk fotball og markert seg som en stormakt de siste sesongene. Toppen kom med Champions League-triumfen forrige sesong, og nå ser rødtrøyene ut til omsider å få slukket tørsten etter Premier League-tittelen etter en forrykende start på sesongen.

Før helgens runde har Liverpool åtte poengs luke til serietoer Leicester, og hele 14 poengs forsprang på forrige sesongs ligavinner Manchester City.