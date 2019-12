Norge raknet mot Spania – tapte med seks mål

Norge - Spania 22-28 (13-13)

Fredag den 13. fikk trolig en ny betydning for Norge i semifinalen mot Spania. For det var svært lite som fungerte for håndballjentene på parketten i Kumamoto.

– Jeg synes vi gjør ekstremt mange tekniske feil, skuddbommer og vi henger ikke helt sammen i forsvar. Så jeg er utrolig skuffet akkurat nå, oppsummerer Heidi Løke til TV 2.

– Jeg synes det er vanskelig, egentlig. Vi får det bare ikke helt til og vi klarer ikke å komme oss ovenpå i dag. Forsvar og angrep.. det er liksom lite som stemmer. Det var en tøff kamp for laget, dette her, sier Camilla Herrem til TV 2.

Bommet på fire av seks straffer

Før kampen fortalte landslagssjef Thorir Hergeirsson at Norge hadde øvd på straffekast. Det gjenspeilte ikke det som skjedde på banen, for Norge scoret på kun to av seks straffer mot Spania.

Med én kontringsscoring gjennom hele kampen og hull i forsvar måtte Norge gi opp finaledrømmen i Japan.

– Vi tapte mot et bedre lag. Det er min umiddelbare tanke, sier Hergeirsson til TV3.

– Vi brenner gode sjanser, vi gjør noen tekniske feil som vi skal være for gode til å gjøre. Vi prøver å gjøre bytter og endringer, og klarer å komme inn i kampen i førsteomgang. I andreomgang blir vi sakte, men sikkert sagd av, uten at vi klarer å svare, fortsetter landslagssjefen.

– Vi fikk det bare ikke til, rett og slett, understreker Hergeirsson

Norge møter dermed Russland til bronsefinale.

– Vi skal fader meg dra fra Japan med en bronsemedalje. Nå er det alt eller ingenting. Vi må spille med hjertet, følelsene og absolutt alt vi har på søndag. For den bronsemedaljen skal hjem til Norge, sier Herrem.

Spania med overtak - Norge slo tilbake

Spanjolene hadde gjort hjemmeleksen sin og det var åpenbart at de passet ekstra på Stine Bredal Oftedal. Det fungerte og Norge slet i angrep i starten, og kaptein Oftedal bommet på flere sjanser, deriblant et straffekast.

Men det var jevnt og etter halvspilt omgang ledet Spania 7-6. Men da Norge fikk en måltørke på åtte minutter og Spania hadde økt til 9-6, tok Thorir Hergeirsson timeout.

Måltørken avsluttet Malin Aune etter ni minutter da hun reduserte til 7-10. Etter fire norske fulltreffere lå Norge kun ett mål bak og Spania tok timeout på stillingen 10-11.