Etter Starts eventyrlige snuoperasjon, som sikret spill i neste års Eliteserie, feiret Damion Lowe med å løpe rundt på banen med et Start-flagg han hadde hentet blant bortefansen.

Midtstopperen virket tydelig misfornøyd da en av vaktene bestemte seg for å ta flagget fra ham. På sosiale medier var det også mange som lurte på hva vakten drev med.

Lillestrøms arrangementsansvarlig Truls Olsen kan bekrefte ovenfor TV 2 at det ble gjort av sikkerhetsmessige årsaker.

– Han ble fratatt flagget fordi han var på vei ut mot tribunen. Det var for hans egen sikkerhet, så ikke han skulle skades på noen måte.

– Kan være provoserende

Olsen forteller at de tok flere sikkerhetsmessige forhåndstiltak før kampen, og at behovet for å spisse sikkerheten ikke ble mindre når kamputfallet ble som det ble.

– Det er noe klubbene avtalte på forhånd. Det er vanskelig å holde kontroll på de ulike grupperingene etter en sånn kamp, derfor tar vi hensyn som dette, sier Olsen, og fortsetter:

– Vi har full forståelse for at det kun er feiring, og at han ikke mener noe vondt med det, men det kan være provoserende for fansen.

Flere reagerte på hendelsen, men Olsen forsikrer om at situasjonen ble håndtert slik den skal bli håndtert.

– Det ser rart ut for utenforstående når vi stopper han som vi gjør, men det er av sikkerhetsmessige årsaker.

– Det har ikke vært noen stor diskusjon rundt det, annet enn med politiet og de som har med sikkerheten å gjøre. Alle vi som jobber med sikkerhet forstår hvorfor det ble gjort.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang det har blitt kontroverser etter at en spiller har løpt ut på banen med et flagg etter kampslutt.

– Spillerne ute på banen kan bli veldig provoserende for fansen. Det har vi sett eksempler på tidligere, og vi har ikke vært noe bedre selv der. Det er ikke så mye som skal til for at mennesker stormer ut på banen, og det ønsker vi ikke.

Olsen sikter her til hendelsen på Intility i mai, da Aleksander Melgalvis plantet Lillestrøm-flagget midt på banen etter at Lillestrøm slo Vålerenga 3-0.

Hendelsen førte til at flere tilskuere stormet banen, og det brøt ut i slåsskamp mellom de rivaliserende supportergruppene.