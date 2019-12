Rösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr

FERDIG I MALMÖ: Uwe Rösler er ikke enig med klubben om veien videre. Foto: Fredrik Hagen

Uwe Röslers tid som trener for Malmö og Jo Inge Berget er over. Han byttes ut til tross for seriesølv og plass i utslagsrundene i europaligaen.