I mars venter Astrid og Filip en liten jente. Det skjer fire måneder før brødrene Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen skal delta i OL i Tokyo.

For første gang får dermed Filip en helt annen oppkjøring til et stort mesterskap enn det han er vant til.

– Vi er veldig glade for at vi kan bli foreldre og at det skjedde nå, sier Filip til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Spent på nattesøvnen

Når man konkurrerer i verdenstoppen innebærer det mye trening og godt med søvn. Sistnevnte vet de at det kan bli mindre av fremover.

– Jeg kjenner at jeg gruer meg mest til det å miste nattesøvnen. Vi er glade i nattesøvnen og pleier å ta en hvil på dagen også, sier den kommende faren.

– Vi gleder oss, men man vet ikke helt hva man går til. Det er mye nytt og spennende på en gang, sier Astrid og legger til:

– Jeg må kanskje ta noen netter på det ekstra soverommet. Vi har et ekstra soverom hvis han trenger mer søvn.

– Du trenger søvn du også, skyter Filip inn.

OL i Tokyo neste år

Filip og brødrene Jakob og Henrik forbereder seg nå for fullt til OL neste år. Nå som han skal bli pappa, er han spent på hvordan oppkjøringen blir.

– Jeg håper at løpingen fungerer som den skal. Det er klart at jeg må gjøre noen tilpasninger. Jeg ikke i tvil om at det blir en ekstra dimensjon til hverdagen, sier Filip.

Ventet med å dele nyheten

Den store nyheten har de visst lenge, men det var ikke inntil for én måned siden at de valgt å dele det med omverdenen.

– Hvorfor var det hemmelig så lenge?

– Vi ville dele det med våre nærmeste aller først. Så var det VM og mye som skjedde. Vi ville ikke ta vekk fokus fra det. Da sesongen var ferdig delte vi nyheten, forteller Astrid.



– Jeg har alltid hatt lyst til å bli far. Jeg har sett at det kan være en del utfordringer i forhold til løpekarrièren, da jeg er mye ute og reiser, sier Filip.

Perfekt timing

Brødrene Ingebrigsten har over 200 reisedøgn i året. Den lille jenta er ventet mars og spørsmålet er hvor Filip er da. Heldigvis er timingen helt perfekt.

– Det er en fin timing. Han er hjemme noen uker før termin og etter det også, sier Astrid.

– Jeg fårnoen fine uker hjemme før jeg må dra på treningsleir igjen, forteller Filip.

Likevel legger kona Astrid til:

– Skulle det skje noe i god tid før termin må han skyndte seg hjem.