Ekspertens «biltriks»: – Mange tusen å spare

Se på bruktmarkedet

Forskuddsleie, eller startleie, er ikke et depositum, men i stedet en egenkapital som gjør den månedlige leiesummen lavere. Når du skal overta en leasingavtale, er det naturlig at du betaler det som er igjen av denne summen.

Dersom du for eksempel skal overta en leasingavtale etter ett av tre år, der forskuddet opprinnelig var på 100.000 kroner, ville denne summen egentlig ligget på cirka 67.000.

– Det er her dine muligheter til å prute ligger. Mange har behov for en rask avklaring, og kan være villige til å gi en betydelig rabatt her. Det kan være mange tusen å spare, sier Pedersen.

Hvis du følger med i bruktmarkedet, ligger det til enhver tid mange biler ute hvor selger ønsker å overdra en leasingkontrakt til andre.

– Årsakene til dette kan være mange. Endrede bilbehov eller overgang fra fossilt til elektrisk er nok de viktigste faktorene.

Ikke godta tilbudet uten videre

– Dersom du vil finne en god leasingavtale, begynn med å lete på Finn.no. Møter du en profesjonell part, vil de normalt være en bedre forhandler enn deg. Derfor er det gjerne bedre å finne andre forbrukere, sier Pedersen.

Finn biler du synes er interessante, og se hvilke biler som har et relativt høyt forskudd. Bilene annonseres gjerne med månedlig leiepris, men se også etter hvilken forskuddspris de forlanger.

– Om noen forlanger forskuddspris på 30.000, kan det hende du kan få den for 10.000 om du henter den raskt. Hvis innbetalt forskudd i utgangspunktet var 80.000, har du spart 70.000.

Bileksperten illustrerer med følgende eksempel på en leasingavtale:

Kjøpspris Forskudd Rente Leieperiode Terminbeløp Bilmodell NN Kr 600.000 Kr 90.000 1,95 % 36 mnd Kr 3.990

– Hvis denne bileieren etter 12 måneder ønsker å avslutte leasingforholdet, og forsøker å finne en ny leietaker, vil en naturligvis tenke at den leien som allerede er betalt med kr 3.990,- per måned er kostnaden selger har hatt og er «tapte» penger, sier Pedersen, og fortsetter:

– Men, i annonser vil man se at forskuddet også er med i prisen for overdragelsen av avtalen. I dette tilfellet vil det være naturlig å tenke at siden selger allerede har «brukt» 1/3 av leasingavtalen, er det rett og rimelig at ny leietaker betaler 2/3 deler av innbetalt forskudd.

Dette skal du altså ikke bare godta uten videre, fordi du bør ha gode muligheter til å prute.

Husk utgiften til leasingselskapet

Dersom du skal overta en leasingkontrakt, er det flere ting du bør tenke på. Idet du overtar bilen, er det viktig at du sjekker den for skader og bulker.

– Dersom du finner noe, bør du reise sammen med selger til bilforhandleren og sjekke hva skadene koster. Dette er svært viktig, da det er du som overtar leasingavtalen som er ansvarlig for skadene på bilen den dagen den skal leveres inn til forhandler, sier Pedersen.

Om skadene for eksempel koster 8.000 kroner, og du har avtalt å betale 30.000 for forskuddet, kan dere bli enige om at du kun betaler 22.000. Hvis ikke, kan selger sørge for å utbedre skadene før overdragelse.

– Vær også oppmerksom på at leasingselskapet tar seg betalt ved en overdragelse av leasingavtaler. Dette kan raskt komme opp i kr 4-5000 kroner, sier Pedersen.