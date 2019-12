Mazda 616 var en ganske vanlig familiebil her hjemme. Utover på 70-tallet hadde de japanske bilene så smått begynt å få fotfeste og salget økte jevnt og trutt.

Mange fikk etter hvert øynene opp for de lettkjørte, velutstyrte og svært driftssikre bilene. Ofte var de lakkert i tidstypiske farger som brunt, oransje og grønt. Så fikk man heller leve med at naboen kalte bilen for en riskoker.

Mazda surfet også på denne bølgen og hadde flere attraktive modeller. De fleste i ganske trauste firedørs versjoner, men også noen ganske lekre coupemodeller.

Det skulle vel holde å nevne 929, det samme med 616 også og vi kan jo slenge på 818 og 1200 i samme slengen. Ingen av disse er «feil» i coupe-utgave. I dag begynner de å bli ganske sjeldne og det er biler som er vel verdt å ta vare på.

Wankelmotor

Men om du virkelig skulle dra til, valgte du en alternativ motor også. For Mazda fikk det nemlig for seg at de skulle tilby en helt annen motortype i sine biler, i tillegg til de tradisjonelle stempelmotorene.

De fleste Mazda modellene kunne bestilles med Wankelmotor. En helt særegen konstruksjon der, veldig kort fortalt, stemplene var erstattet av en eller flere rotorer.

Mazda RX2 bygger på 616, men har Wankelmotor.

Det hyggelige ved dette var høy effekt ut av lite volum, med dertil hyggelige ytelser, samt en særegen eksoslyd.

Bivirkningen var skyhøyt bensinforbruk og ikke den samme gode driftssikkerheten som med en tradisjonell motor. For å si det litt forsiktig. Det var særlig tettingen mellom rotor og rotorhuset som skapte problemer.

Bilene som var utstyrt med Wankelmotor hadde den tøffe betegnelsen RX.

De fantes ikke bare i coupeutgaver, men også som firedørs sedan. Noen modeller ble også levert som stasjonsvogn. Til og med en pickup kunne Mazda tilby med Wankelmotor.

Disse Wankel-bilene er relativt sjelden vare, og det kan gå lang tid mellom hver gang det dukker opp slike biler til salgs her i Norge, om vi snakker om biler fra 70-tallet. De nyere RX7 og RX8 er mer vanlige.

Pilotbriller og kjørehansker

Men akkurat nå er det faktisk en fin Mazda RX2 coupe til salgs her på berget. Det er Førdebil 1 som har den oransje 1971-modellen. Den ble i sin tid, som en av svært få, solgt ny i Norge.

RX-modellene hedde i tillegg til Wankelmotor også doble, runde baklykter. Faksimile fra broommarked.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

Vi tipper til en ganske stolt og kry eier. Og at den linjelekre oransje bilen skilte seg godt ut blant rustne Opel Kadetter, møkkete Renault 8 og slitne Volvo PV og Amazon er det nok liten tvil om. RX2 er definitivt en bil som kler en fører med klassiske pilotbriller med blank innfatning og kjørehansker i lysebrunt, mykt skinn.

Bilen skal nå ha gått 115.000 kilometer. Ikke overraskende har motoren blitt overhalt. Den skal nå fungere helt fint. Bilen ser på bildene hel og fin ut. Den har blitt omlakkert en gang for rundt 25 år siden. Bilen er ellers etter det vi forstår ellers urørt, men med noe patina som seg hør og bør.

Dette er definitivt en klassiker som fortsatt gir mye oppmerksomhet. Prisen på 195.000 er det neppe noe å si på om bilen er like hel og fin som det ser ut til på bildene.

Denne Mazdaen er definitivt en klassiker og vi håper den forblir her i Norge, at noen tar godt vare på den videre og at vi får gleden av å møte denne langs veien.

Les også: Nesten alle biler hadde dette – så ble det borte

Video: Dette er også en morsom bil fra Mazda