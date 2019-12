Tre menn i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at at 44 år gamle Sigbjørn Sveli ble funnet død på Regestranden mandag for en uke siden.

I en pressemelding skriver Sør-Vest politidistrikt at de fremdeles har avsatt betydelige ressurser til å etterforske saken, og at de vil gjennomføre nye avhør av de siktede i løpet av de nærmeste dagene.

Rekonstruksjon av bevegelser

I forrige uke tok politiet med seg én av de siktede til Jæren for å gjennomføre en rekonstruksjon av bevegelser forut for drapet.

Påtaleansvarlig Lars Ole Berge opplyser at siktede har påvist steder som er relevant for hendelsesforløpet, og at de har foretatt kriminaltekniske undersøkelser på flere ulike steder.

– Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på detaljene i saken, heter det i pressemeldingen.

Interessert i flere tips

Politiet jobber fortsatt med å innhente og gjennomgå videomateriale og andre tekniske spor.

I tillegg har de mottatt rundt 200 tips i saken, og ber om at folk som sitter på opplysninger som kan være relevant for saken tar kontakt.

– Det er tips i alle kategorier, der noen er mer konkrete enn andre. Vi er fremdeles interessert i tips i saken, sier Berge.

Politiet kan tipses på telefonnummer 02800 eller på tips-rogaland@politiet.no.