Politiet har nå sikker identitet på den avdøde, og navn og bilde frigis i samråd med familien.

Sigbjørn ble meldt savnet av sin arbeidsgiver da han ikke møtte opp på jobb mandag morgen. Han ble senere samme dagen funnet i sanddynene på Regestranda på Sola.

Arbiedsgiveren beskriver 44-åringen som en «snill, lun og forsiktig mann med glimt i øyet».

Hadde jobbet i bedrifen i 25 år, og fikk så sent som forrige mandag en gullklokke for lang og tro tjeneste.

Tirsdag ble tre menn i 20-årene pågrepet av politiet.

Tre personer er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. To av dem er varetektsfengslet, mens det blir fengslingsmøte for den tredje siktede klokken 12 i dag. Siktelsen er endret, men posten som gjelder medvirkning til drap opprettholdes.

Politiet opplyser i en pressemelding at de har foretatt kriminaltekniske undersøkelser på flere ulike steder, og en av de siktede har påvist steder som er relevant for hendelsesforløpet.

Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på detaljene i etterforskningen. De jobber fortsatt med å innhente og gjennomgå videomateriale og andre tekniske spor.

Saken oppdateres