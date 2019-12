Fortsatt langt igjen for «Lance»

– De har kjørt seg fast i en skrugard og venter på høyvann klokken 14, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2 klokken 10.

Torsdag kom skipet løs etter å ha vært frosset fast i flere dager. «Lance» kom seg ut i en råk og seilte noen kilometer sydover i god fart.

Så kom skipet inn i et nytt isbelte. Nå venter mannskapet på at tidevannet skal hjelpe dem videre.

– Det er for så vidt fin is i området, 20 til 40 centimeter tykk. Problemet er at det er så mange skrugarder i isen, så det er vanskelig å finne en vei gjennom, forklarer Ebbesen.

Langt igjen

«Lance» har kommet seg syd for 82. breddegrad. Skipet ligger nå 36 nautiske mil, eller omtrent 67 kilometer, unna iskanten. Det viser et iskart Kystverket har utarbeidet basert på data fra det europeiske romfartsbyrået ESA.

Ved hjelp av identifikasjon av områder med tynnere is, leder og råker i satellittbilder har Kystverket fredag anbefalt to mulige ruter videre for «Lance».

Slik informasjon vil kunne være avgjørende for å finne en vei ut av isen på kortere sikt, opplyser senioringeniør Andreas Kjøl i Kystverket i en epost til TV 2.

Krysset Polhavet

«Lance» har plukket opp polfarerne Børge Ousland og Mike Horn, som har brukt 87 dager på å krysse Polhavet via Nordpolen på ski.

Ousland og Horn kom om bord i skipet 7. desember. Siden har mannskapet jobbet med å få «Lance» ut av isen så ekspedisjonen kan komme seg hjem.

