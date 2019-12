Maratonhøringen i komiteen ble kringkastet direkte og var til tider preget av en bitter ordkrig mellom de republikanske og demokratiske medlemmene av komiteen.

Like før midnatt torsdag besluttet komitéleder Jerry Nadler overraskende å avbryte høringen og utsette den planlagte avstemningen til fredag.

Han ba medlemmene «tenke over hva som har skjedd de siste to dagene og kjenne på sin samvittighet før de avlegger sine stemmer».

Dagslys

– Vi ville gjøre det i fullt dagslys sånn at alle kan se nøyaktig hva det er som foregår, sa Nadler til CNN etter debatten.

Komiteen skal samles igjen fredag ettermiddag norsk tid. Det er ingen tvil om at justiskomiteen i Representantenes hus godkjenner tiltalen mot Trump siden Demokratene har flertall i komiteen.

Trump blir tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved å presse Ukraina til å granske hans fremste rival Joe Biden, blant annet ved å holde tilbake militær bistand, og for å ha hindret Kongressens gransking ved å nekte sine medarbeidere å samarbeide.

«Hat»

I torsdagens debatt forsøkte republikanerne en etter en å sable ned anklagene om at Trump brøt sin presidented ved å presse Ukraina. De mener Demokratene har mislyktes i å legge fram bevis. Opposisjonen anklages for å handle utelukkende basert på politiske motiver og «hat» for Trump.

– Dere kan ikke slå ham i et valg, dere kommer ikke til å slå ham i et gjenvalg, så derfor må dere legge opp til riksrett, sa republikaneren Andy Biggs i den opphetede debatten.

Rettssak i januar

Neste uke sendes tiltalen videre til Representantenes hus i plenum, der Demokratene også har flertall. Etter debatt og ny avstemning, sendes tiltalepunktene til Senatet, der selve riksrettsprosessen skal finne sted etter nyttår.

Det er svært usannsynlig at Trump blir dømt. Det trengs to tredels flertall, det vil si 67 senatorer, for en fellende dom. Demokratene råder bare over 47 seter og trenger derfor støtte fra minst 20 republikanere.

