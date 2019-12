– Vi driver priskrig med en vond smak i munnen

Priskrigen nådde sin foreløpige topp tidligere denne uken, men butikkene avkrefter at priskrigen er avblåst.

Mange har uttrykt misnøye med priskrigen på grunn av fråtsing, men Odd Gisholt, økonom og tidligere fagsjef for varehandel ved BI, bekymrer seg mest for butikkenes fremtid.

– Det er helt sprøtt. Noen kjøpmenn vil i visse perioder selge med tap. Da blir lønnsomheten borte, og de må si opp folk og som gjør at servicen forsvinner, sier Gisholt.

– Vond smak i munnen

Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, forteller at priskrigen ikke smaker like godt som man kanskje skulle tro.

– Vi gjør dette med en vond smak i munnen. Vi har ikke lyst til at noen skal stå uten varer, og selv om vi har tatt inn ekstremt mye varer blir det fort utsolgt, forteller han.

Friis tror ikke det nærmer seg noen slutt på priskriging, men håper at det blir mer normale priser med tiden.

– Jeg håper på ett eller annet tidspunkt at det gir seg og at vi får et jevnere utvalg og mer normale priser. Men det blir vel slik at det blir priskrig også neste år, sier han.

«Det glade vanvidd»

Gisholt mener butikkene starter priskrig for å bryte opp med det flate markedet.

SLUTT: Odd Gisholt tror kjedebutikkene graver sin egen grav ved å satse hardt på priskrig. Foto: Privat

– Hvis vi ser på dagligvarebransjen er den veldig stor og omsetter for 200 milliarder i året, men den vokser ikke. Derfor er markedet relativt flatt og det bryter ut priskriger for å endre dette, forteller han.

Likevel har ikke Gisholt troen på at dette er en god løsning for kjedebutikkene.

– Jeg vil si det er «det glade vanvidd». De tar tak i noe når det er mulighet, til påske er det snop, til jul er det andre ting. Hvis vi drar til Sverige blir det enda billigere, sier han.

– Sats på service

Gisholt tror kundene etterspør en annen verdi enn rimelige priser.

– Flere og flere kunder er bevisste på service og god kvalitet, og da er service viktigere enn pris, sier han.

Han mener dessuten at salgsstrategien virker mot sin hensikt.

– Ved å holde lave priser ønsker man å lokke noen kunder fra konkurrentene og over til seg selv, men det skjer jo ikke når alle setter ned prisene, forteller Gisholt.

Gisholt spør seg hvor lenge butikkene kan holde på med priskrigen.

– Dette er en gavepakke til kundene, men konkurransen gjør at butikkene selger med tap. Det kan de ikke gjøre til evig tid. Jeg har anbefalt dem å slutte med dette, sier han.