Det har ikke manglet på minneverdige TV-øyeblikk i året som har gått.

Allerede i januar tok Mina Lund (22) fra Stokke pusten fra både mentorer og tv-seerne da hun troppet opp på blind audition på The Voice.

22-åringens fantastiske fremførelse av låten «Heavenly Father» av Bon Iver er en av de mest sette videoene på tv2.no i løpet av året.

Skrytt opp i skyene

Etter fremførelsen var mentorene helt satt ut av det de nettopp hadde hørt.

– Dette er noe av det råeste jeg har opplevd i denne stolen, sa The Voice-mentor Martin Bjercke.

– Det der var et øyeblikk. Sånne sjeldne øyeblikk som kommer og bare tar en inn. Det gjorde du så inn i granskauen bra, istemte Lene Marlin.

Fremførelsen vakte også oppsikt i utlandet, med over to millioner avspillinger på Youtube og Spotify.

Den talentfulle sangeren valgte imidlertid å trekke seg fra sangkonkurransen for å fullføre utdannelsen, og det var til slutt Maria Engås Halsne (22) som stod igjen som vinneren av The Voice 2019.

Skadet på direkten

Lørdagskveldene i høst leverte Skal vi danse-deltakerne store øyeblikk på rekke og rad. Dommerne kastet om seg med tiere mens Jørgine Vasstrand (29) og Aleksander Hetland (36) danset seg hele veien til finalen, der den tidligere svømmeren til slutt stakk av med seieren.

Videoen av Jørgine og Jørgen Nilsen som danser rumba til velkjente «Shallow» fra filmen A Star Is Born er det mest sette klippet fra årets sesong.

– Dette er den beste dansen jeg har sett til nå, roste dommer Merete Lingjærde.

Det er nok mange som også husker det dramatiske øyeblikket da danser Santino Miranna skadet seg på direkten. Under et løft fikk han skulderen ut av ledd, og publikum kunne se at armen hang rett ned. Se videoen øverst i denne artikkelen.

Sterke historier

I programmet Sporløs hjelper programleder Geir Fredriksen nordmenn å lete etter slektninger som de har mistet kontakten med, eller på en eller annen måte kommet bort fra gjennom årenes løp.

I løpet av årets sesong fikk vi se flere sterke øyeblikk, og det var kanskje historien om Veronica Paulina Knudsen Sætren (28) som gjorde mest inntrykk hos seerne.

28-åringen fant familien i Guatemala, men i etterkant av innspillingen ble kontakten brått avsluttet. Videoen, der hun forteller hvorfor hun bestemte seg for å kutte all kontakt, er en av de mest sette på tv2.no i 2019.

Bikinisjokk

Tiril Sjåstad Christiansen (23) stakk av med seieren i årets Farmen kjendis, foran Kathrine Sørland (38). På tredjeplass kom artisten Carina Dahl (33), som tidligere hadde vunnet Torpet kjendis.

Under oppholdet på Torpet ble det for mye for Aune Sand da en bikinikledd Carina Dahl skulle ta seg et bad. Videoen er et av de mest sette klippene på tv2.no i år.

I februar er Farmen kjendis tilbake med en ny sesong, der vi får se blant andre Gunilla Persson, Triana Iglesias og Per Sandberg sammen på Gjedtjernet gård i Grue kommune.