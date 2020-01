Salget av stasjonsvogner har falt kraftig i Norge de siste årene. Det som en gang var den suverent største bilklassen, er redusert til en skygge av seg selv.

Hvor har det blitt av kundene? Veldig mange av dem har gått over til SUV. Og i tillegg merkes naturligvis skiftet over til elbiler svært godt. Så langt finnes det ikke en eneste elektrisk stasjonsvogn på markedet. Merkelig nok.

En av stasjonsvognene som tross alt har klart seg best de siste årene, er Volkswagen Passat. Det kan VW takke den ladbare GTE-utgaven for. Godt hjulpet av gunstige avgifter, har den klart å opprettholde Passat-salget, nærmest på egenhånd.

Nå har hele Passat-familien fått en oppdatering, det gjelder også GTE-versjonen.

Hva er nytt?

En oppgradering av Passat handler på ingen måte om store grep. Her har Volkswagen solide tradisjoner å ta vare på. Det ganske konservative og "alvorlige" designet er videreført, med noen forsiktige endringer.

Men under skallet har det skjedd viktige ting på GTE-utgaven. Batteripakken har økt med 30 prosent og er nå på 13 kWt. Det gir en rekkevidde på 55 kilometer. Det er ikke mye mer enn første generasjon Passat GTE var oppgitt til, men her er det en viktig endring.

Forgjengeren var nemlig målt etter den snille (eller strengt tatt: urealistiske) NEDC-metoden. Dagens 55 kilometer er etter WLTP-målemetoden. For å sette litt i perspektiv: Hadde nye GTE blitt målt etter NEDC, ville tallet vært rundt 75 kilometer.

I tillegg til den elektriske drivlinjen, har bilen en 1,4-liters bensinmotor og total systemeffekt er på 218 hestekrefter.

Innvendig har den fått digitale instrumenter, de minner ganske mye om Audis Virtual cockpit. Dessuten snakker vi mye ny teknologi og mer utstyr. For eksempel Travel Assist, det handler om selvkjørende teknologi. Passat er først ut blant VW-modellene her.

BMW bekrefter rekordlang ladbar rekkevidde

P A S S A T er nå bokstavert under VW-logoen på bakluka. Ellers er det ikke snakk om store designsprell her.

Hva er styrker og svakheter her?

Første generasjon ladbare hybrider har med rette fått ganske mye kritikk for rekkevidden. Mange eiere har erfart at de ikke er i nærheten av de offisielle tallene. Verst har det gått ut over de som har mye langkjøring. De har hatt begrenset glede av batteripakken, samtidig som motoren bruker mye bensin når batteriet er tømt. Og da er det fort mye smartere å gå for en tradisjonell dieselbil i stedet, hvis du ikke skal ha elbil. Hvor mye bedre har GTE blitt nå? Det har vi testet ut på flere måter.

Helt grunnleggende for denne biltypen er det at kjørestil har mye å si, dessuten temperatur og topografi. I et par minusgrader sjekker vi først småkjøring, med start/stopp, mye bruk av varmeapparatet og ingen lading underveis. Da er batteripakken tom like før vi passerer 40 kilometer.

På mer "normal" kjøring med kombinasjon landevei, motorvei og litt bykjøring går det bedre. Da er vi ved flere anledninger tett oppunder 55 kilometer, og det uten noen ekstrem sparekjøring. Pendler du tre mil til jobben hver vei, bør det ikke bli mye bensinforbruk her.

Så er det klart for langtur. Den starter på fjellet, og dette med topografi merkes godt. Her går det nemlig endel nedover i starten, det bidrar til at vi klarer 66 kilometer på bare strøm. Da glir bensinmotoren sømløst inn og tar over.

Nå kommer det interessante: Vi kjører nøyaktig 286 kilometer, på en blanding av motor- og landevei. Også litt kø. Det er ikke sparekjøring, men heller ikke på noen måte en aggressiv kjørestil. Gjennomsnittsfarten på hele strekningen ender på 65 km/t.

Etter 286 kilometer er snittforbruket på 0,62 liter/mil.

Etter 100 kilometer, er snittforbruket 0,28 liter mil. Passaten har altså brukt 2,8 liter bensin etter at motoren slo inn. Etter 200 kilometer, har snittforbruket økt til 0.52 liter/mil. Ved 250 kilometer er det på 0,55 liter/mil og helt i mål på 286 kilometer, viser måleren 0,62 liter/mil. Da har det vært en god del kø på slutten.

Det dette forteller oss, er at Passat GTE er en sparebøsse også på lengre avstander enn det den klarer på strøm. Har du sjelden noen turer på over 10 mil, fungerer den veldig bra. Det er faktisk først etter 20 mil at en tilsvarende dieselbil kan begynne å matche den.

Kjøper du i stedet denne bilen med 1,6-liters dieselmotor på 120 hestekrefter, er det offisielle snittforbruket 0,44 liter/mil. Altså lavere, men husk: Dette er det offisielle tallet, ikke rent sjelden er det vanskelig å klare det på vanlig kjøring.

I tillegg må vi legge til at GTE-utgaven har solid kraftoverskudd og er ganske kjapp. 7,4 sekunder på 0-100 km/t er bra. I tillegg har den de tradisjonelle Passat-styrkene. Det bør gå an å leve med at bagasjerommet har krympet noe, til 483 liter. Det er fortsatt flatt gulv og det er enkelt å utnytte plassen. 4x4 får du imidlertid ikke. Det er nok et savn for mange norske kunder. Særlig sportslige kjøreegenskaper er det heller ikke, her er det komforten som er mest vektlagt.

Denne setter rekord i elektrisk rekkevidde

Tysk nøkternhet preger interiøret, som ligger et sted mellom folkelig og premium.

Hva koster den?

De ladbare hybridene kommer svært gunstig gjennom avgiftssystemet i Norge. 465.000 kroner for en bil med veldig bra standard utstyrspakke i tillegg til ladbar hybrid-drivlinje er helt klart konkurransedyktig.

VW har begynt å nærme seg premiummerkene på utvalget av ekstrautstyr og priser her. Men du får en ganske komplett bil til 500.000 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Det begynner å bli mange ladbare biler på markedet, men ikke så veldig mange stasjonsvogner til folkelig pris. Kia tilbyr mye av det samme som Passat GTE gjør med sin Optima PHEV. Også dette en ladbar stasjonsvogn i familieklassen, Optima er også over 50.000 kroner billigere,

Skoda Octavia kommer nå i ny utgave og blir ladbar, det samme gjør storebror Superb. Mer eksklusiv bil? Da kan du jo for eksempel se nærmere på Volvo V60 som også finnes i ladbar utgave.

Den gamle erkerivalen Ford Mondeo får du også i hybridutgave, men den er ikke ladbar. Hva norske bilkjøpere mener om det, er vel de begrensede salgstallene til Mondeo en ganske god indikator på...

Denne Skodaen er rett og slett et lite kupp

GTE-utgaven har vært svært viktig for Passat de siste årene, det blir den etter alt å dømme også videre.

Vil naboen bli imponert?

Det skal nok mye til. Og denne Passat-faceliften er heller ikke av typen som gjør bilen helt tydelig "ny". Til det er den altfor forsiktig.