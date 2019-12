Julehandelen er godt i gang, og enkelte er kanskje ferdige med å handle inn julegavene allerede.

Det er imidlertid ikke tilfellet for alle, og derfor blir de neste dagene travle.

Prognoser fra IT-selskapet Evry tyder på at denne fredagen blir en av desembers travleste handledager.

– Det er mange som normalt får lønn den 15. desember, som på grunn av helgen får utbetalt lønnen i dag i stedet. Det er en av årsakene til dette blir en travel handledag, sier direktør for kortvirksomhet i Evry, Mario Blazevic, til TV 2.

250 transaksjoner i sekundet

Grunnlaget for Evrys prognoser er at selskapet styrer korttrafikken til alle banker. Prognosene viser at det er denne fredagen og den neste som vil bli de travleste dagene med julehandel.

– Dette er noe vi kan se fra historiske tall. Folk handler mye på ettermiddagen, i 16-17-tiden. Vi har også oppdaget at det er stor aktivitet rundt klokken 11 og 12. Man kan jo spekulere i hvorfor, men det er nok en del som bruker lunsjtiden på julehandel, sier Blazevic.

Fredag 21. desember i fjor var det 7,7 millioner korttransaksjoner. I løpet av dagen i dag forventer Evry 8,7 millioner transaksjoner. Den høyeste toppen er forventet fredag 20. desember, med et estimat på 9,6 millioner.

– Da er det panikkhandling. Julaften er på tirsdag, og mange vil gjøre ferdig julehandelen før helgen. Fredag 20. desember forventer vi et toppunkt som nærmer seg det vi hadde på Black Friday, da det var over 10 millioner transaksjoner.

– På det meste vil det være over 250 korttransaksjoner per sekund. Det normale er rundt 150, så i perioder vil det være opp mot en dobling, sier Blazevic.

Vente litt med handelen?

I hele desember 2018 registrerte Evry totalt 174 millioner transaksjoner. Det var en økning på 28,9 prosent fra 2017. I årets desember forventer selskapet en økning på 30 prosent, til 226 millioner.

– Man bruker forskjellige kort mye oftere. Nå som tæpping er blitt mer utbredt, er det lettere å bruke kortet til mindre beløp. Noen betaler også med klokker og telefoner, som gjør terskelen veldig lav for å betale uten kontanter, sier Blazevic.

Han sier opp mot 20 prosent av korttransaksjonene er netthandel, mens det meste av handelen er i fysiske butikker. Når «hele» Norge skal ut og handle julegaver denne fredagen, kan det være en god avgjørelse å utsette julehandelen litt, dersom du har mulighet.

– Hvis du kan unngå å handle på de mest travle dagene og tidspunktene, er det lurt. All erfaring tilsier likevel at folks forpliktelser til jobb, skole og barnehage gjør at de bruker den samme tiden til å handle i en ellers travel hverdag.

– En oppfordring kan være å forsøke å handle litt senere. Kan du vente til klokken 20, vil det være en god del roligere rundt om i butikkene.