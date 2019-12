Måkene våknet til et festmåltid da tusenvis av den ollonformede fisken skylte i land på Drake Beach cirka 80 kilometer utenfor San Francisco torsdag.

Ifølge The Guardian har stormer de siste dagene ført til at fisken har blitt revet ut av sitt vante habitat under bakken, og opp på land.

Fisken kalles Urechis unicinctus på latin, men har av åpenbare årsaker fått kallenavnet penisfisk på folkemunne.

Den blir beskrevet som en vertshurtsom på engelsk, fordi andre dyr ofte bor i hulene den bygger under bakken.

Bay Nature Magazine dokumenterte strandinvasjonen, og ifølge naturmagasinet er penisfisken svært vanlig langs kysten av USA.

Vanligvis ligger penisfisken begravd under sanden. Tuppen er dekket med kjertler som skiller ut slim, som fisken bruker til å bygge seg en hule laget av et slags slimnett.

Penisfisken er i enkelte land i Asia ansett som en delikatesse.

I Korea spises den lettkrydret og rå. I Kina er det vanlig å woke fisken med grønnsaker.