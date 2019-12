Mener norsk genistrek skal gi verdenscupjubel i Davos

Se verdenscup fra Davos på TV 2 og Sumo i helgen.

– Neida, dette er ingen nødløsning, slår landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Det er kun Finn Hågen Krogh av de norske herreløperne som har vært i Davos i flere dager for å forberede seg best mulig til helgens verdenscuprenn. Det sveitsiske vintersportsstedet ligger 1560 meter over havet. Det er varslet lavtrykk og snøvær for morgendagen - og da kan det for løperne bli som å gå på 1700 meter over havet.

– Alle andre nasjoner har vært på plass i Davos siden mandag for å få best mulig akklimatisering til helgens renn, de norske herreløperne kommer først til Sveits i dag fredag - og opp til Davos først på lørdag. Betyr dette at Norge er smartere enn alle andre?

– Jeg har vanskelig for å tro at vi er smartere enn resten. Problemstillinger rundt det å konkurrere i høyden er relativt godt kjent både i teori og praksis verden rundt. Ser man på vinnerstatistikk og pallstatistikk i for eksempel Davos finner man mange forskjellige tilnærminger. Bo lavt – konkurrere høyt, bo i Sertig (som ligger 1860 meter over havet) – konkurrere i Davos osv. Vi gjorde det samme i fjor med hell, og har troen på dette.

– Hva er grunnfilosofien bak troen på denne måten å forberede seg på?

– Filosofien bak er at når man kommer til høyden, vil kroppen relativt raskt starte fysiologiske tilpasninger som ikke nødvendigvis er positive for en prestasjon på kort sikt. Dette starter ganske raskt, det skjer også når du setter deg på et fly også. Ved å bo lavt vil ikke disse negative effektene påvirke oss i stor grad, da det tar noe mer tid enn én til to timer før det påvirker i større grad - som en flyreise. Over tid i høyden vil man i større grad tilpasse seg - og de negative effektene vil forsvinne og man kan i større grad konkurrere som normalt. Kort fortalt prøver vi å «lure kroppen» med å bo på normal høyde for så å dra rett opp og kroppen rekker ikke å sette i gang så store tilpasninger at det skal gå ut over prestasjonen.

– Hva vinner taper man på det som altså i gamle dager ble kalt nødløsning?

– For oss er dette ingen nødløsning! Vi vinner reisedager, vinner økonomi og vinner skirenn!

– Oi! Så seierssikker?

– Målet er jo å vinne, da! Vi taper høydedøgn og noen akklimatiseringsdager.