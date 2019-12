Det offentliggjorde Telenor fredag morgen.

– Vi er glade for å kunne fortelle at vi har valgt Ericsson til å starte byggingen av fremtidens 5G-radionett i Norge, og jeg er sikker på at vi nå er perfekt posisjonert for å være ledende på nettverks-moderniseringen, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding.

Vraker Huawei

Dermed er det klart at også Telenor vraker kinesiske Huawei som leverandør i utbyggingen av 5G-nettet.

Huawei, Kinas største private selskap, har hittil svært en sentral leverandør i det norske mobilnettet til både Telenor og Telia. Men selskapet er omstridt fordi myndighetene i flere vestlige land frykter at selskapet deler sensitiv informasjon med landets myndigheter.

USA har forbudt kjøp og bruk av Huaweis teknologi av frykt for at det kan true rikets sikkerhet. Huawei har på sin side nektet for at bruken av deres utstyr utgjør noen sikkerhetsrisiko.

Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada 1. desember 2018, på anmodning fra myndighetene i USA. Meng er datteren til Huaweis grunnlegger Ren Zhengfei, og saken har ført til økt spenning mellom Kina og USA.

I oktober kunngjorde Telia at de har valgt svenske Ericsson som leverandør av 5G-nettet. Valget sto mellom Ericsson, Nokia og Huawei.

– Vil endre samfunnet

Den nye standarden 5G sørger for mye raskere dataoverføring og høyere kapasitet enn dagens 4G-nett. 5G åpner nye muligheter for å bruke mobilnettet blant annet i autonome transportløsninger og innen telemedisin.

Telenor åpnet en 5G-pilot i Elverum i september og planlegger nå videre utbygging av nettet.

Telenor-sjef Sigve Brekke sier i en pressemelding fredag at 5G forventes å bli den teknologien som vil endre samfunnet mest de neste ti årene. Ericsson ble valgt etter en grundig prosess.

– I anbudsprosessen for 5G radionettet i Norge har vi lagt vekt på faktorer som teknisk kvalitet, evne til å innovere og modernisere mobilnettet, kommersielle betingelser, og i tillegg har vi gjort grundige sikkerhetsvurderinger, uttaler Brekke.

Moderniseringen av nettet vil ta mellom fire og fem år, anslår Telenor. De nærmeste årene vil selskapet benytte utstyr fra Telenors nåværende leverandør til radionettet, Huawei, for å vedlikeholde 4G-nettet samt oppgradere 5G-dekningen enkelte steder i Norge.