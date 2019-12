– Vi kan forvente at hver og en av oss kommer til å bruke omtrent 10 700 kroner hver på julehandelen. Av denne summen vil 4600 kroner gå til kjøp av mat og drikke, forteller Jørgen Vinje Berget, analytiker i Statistisk sentralbyrå (SSB) til TV 2.

Samlet vil nordmenn handle for rekordhøye 57 milliarder kroner i desember ifølge SSB.

Tradisjonelle gaver

Tross salg og handledager gjennom stort sett hele året ser det ikke ut til at nordmenn sparer på kruttet når det kommer til den tradisjonelle julehandelen.

– Nordmenn er vel ganske tradisjonelle når det kommer til jul, sier Berget til TV 2.

Det samme gjelder hvilke gaver man kan forvente å finne under juletreet.

– Kosmetikk, gullsmeder og bokhandler selger mer i desember enn resten av året. De som selger aller mest sammenlignet med resten av året er leketøysforetninger, sier Berget.

Man kan dermed forvente å finne både leketøy, bøker og glitter under juletreet, men Berget tror også det blir mer gjenbruksvarer.

– Vi har ikke tall på gjenbruk og hvor mye som kjøpes brukt, men vi ser at det er en økning. Samtidig så øker forbruket vårt på de nye varene, forteller han.

ØKNING: Omsetningen hos bokhandlerne i desember er så mye som 156 prosent høyere enn de resterende månedene i året og forventes å ligge på 813 millioner kroner, ifølge SSB.

Netthandelen øker

I vinterkulden foretrekker mange å handle hjemmefra, og i desember vil norske nettbutikker selge varer for rundt 2,6 milliarder kroner, ifølge SSB.

– Vi forventer at de norske nettbutikkene vil selge 5 prosent mer i år enn i fjor, sier Berget.

Trenden med økende nettsalg mot jul de siste årene fortsetter. Likevel peker Berget på at interessen er større i november enn i desember.

– De samme nettbutikkene selger for en milliard mer i november enn i desember. Det kan skyldes de nye handledagene i november, men posten får nok mye å gjøre i begge månedene, sier han.

Samlet viser julehandeltallene at det har vært en økning fra fjoråret.

– Det er en liten økning på 1,7 prosent mer enn i fjor, sier Berget.

Selvom prosentendringen ikke er stor genererer dette totalsett store summer.

– Tallene betyr at vi vil handle for 57 milliarder kroner totalsett, det er et rekordhøyt beløp, sier Berget til TV 2.

Økt grensehandel

Oslo skiller seg ut som det fylket i landet med størst handleaktivitet i desember, rundt 12.000 kroner vil hver innbygger legge ut i desember. Dette er rundt 300 kroner mer enn i Akershus og Vestfold.

Det fylket som bruker minst i desember, er Østfold, hvor det julehandles for rundt 8.900 kroner. Men med nærheten til Sverige er østfoldingene høyt representert på grensehandelstatistikken, som viser en økende handel på dagsturer til nabolandet. Hittil i år har grensehandelen økt med 15,1 prosent og antall dagsturer over grensen med 20,7 prosent.

Tallene er beregnet ut fra omsetningsstatistikken for desember i fjor og utviklingen i den månedlige detaljomsetningsindeksen til SSB. I tillegg forutsetter SSB at handletrenden for de ti første månedene i år fortsetter ut året.