Kari Brattset Dale har ofte jobbet i midtforsvaret sammen med Veronica Kristiansen, men hun er en av åtte spillere ute med skade.

Sammen har det norske laget fått sving på sakene, og jobbet seg fram til en semifinale.

– Det er kjipt å ikke ha med «Vikki». Det er hun jeg har stått mest med og hun er en god venninne, sier Dale og legger til:

– Men jeg har stått mye sammen med Emilie (Hegh Arntzen) også. Jeg har spilt med henne i Vipers. Vi har en veldig god kjemi og et godt samarbeid, og det har bare vokst.

– Er du forsvarssjefen?

– I laget tenker vi ikke at det er én sjef. Det er et ekstremt viktig kollektiv, og vi må være seks stykker som jobber for hverandre. Jeg føler ikke at forsvaret avhenger av meg, jeg føler at det kommer an på kollektivet. Og alle i denne gruppa her vil nå jobbe ræva av oss for hverandre. Det gir meg en trygghet.

– For nå er du en av bærebjelkene i laget?

– Ja, men det å være viktig i et lag det er noe jeg trives veldig godt med. Og det er kanskje litt av grunnen til at jeg har kommet så langt som jeg har også, understreker Dale og legger til:

– I de klubbene jeg har vært i har jeg spilt mye hele tiden. Jeg har stått ofte nærmere 60 minutter. Og det gir meg en trygghet. Det er noe jeg kjenner igjen.

«Komet-Kari»

Det var ikke gitt at Dale skulle bli den spilleren hun er blitt. For få år siden kunne hun ikke engang drømme om den karrièren hun nå har fått.

– Det er utrolig spesielt. Jeg hadde ikke trodd det for tre eller fire år siden, sier 28-åringen.

– Da jeg i sin tid spilte i Fredrikstad spurte mamma meg hva jeg kunne tenke meg. Da svarte jeg at Stabæk hadde vært kult, de lå rundt en fjerdeplass i eliteserien da. Kanskje Larvik, men det var uoppnåelig, det var tankene mine da. Men så ble det etter hvert Vipers, og så ble det et veldig stort steg til Györ, forklarer Dale og sier:

– Jeg prøver å minne meg på det at jeg nå spiller for verdens beste klubb og har fått en karrière på landslaget.

Nå blir Kari Brattset Dale regnet for å være en av verdens beste linjespillere. Hun har vunnet Champions League med den ungarske toppklubben.

Men én drøm gjenstår for spilleren med kometkarrièren.

– Jeg har fortsatt ikke vunnet noe med Norge, og det er en drøm som har vært der en stund nå. Så det er noe som står veldig sterkt hos meg nå da.