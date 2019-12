I slutten av november kulminerte krangler og konfliktfylte møter, offentlig utskjelling og etterdønninger av katastrofevalget i at fylkesstyret i Vestland Frp ba om å få overta driften av Bergen Frp.

Ifølge Bergens Tidende kan Bergen Frp bli historie når saken skal opp i Frps sentralstyre fredag. Sentralstyret består av partiledelsen og representanter fra ulike deler av landet.

Får Vestland Frp det som det vil, blir alle 481 betalende medlemmer i Bergen Frp overført til fylkeslaget, fylkesstyret overtar ledelse og forvaltning av eiendeler og partikasse.

Partiets generalsekretær Fredrik Färber vil ikke si noe om hvilket ståsted partiledelsen har i saken før fredagens møte, men skriver til avisen at det «er uvanlig at konfliktnivået i et lokallag er så høyt over tid som det har vært i Bergen».