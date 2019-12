I dag kan passasjerer kjøpe én miniprisbillett, men fra søndag kan togpassasjerer bli nødt til å kjøpe billetter fra både Vy og Go-Ahead på strekninger der man tidligere kunne reise med én rabattert billett.

Ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er det 8 prosent av alle reisende med Sørlandsbanen som kombinerer reisen med en reise på andre jernbanestrekninger, men det er ikke kjent hvor mange som kjøper miniprisbilletter. Vy, som frakter passasjerer der i dag, sier de legger ut tusenvis av miniprisbilletter i måneden for Sørlandsbanen, ifølge Dagsavisen.

– Så fort vi er i gang og får historikk vi kan se tilbake på, kan vi gå i dialog med Vy og SJ og se om vi kan komme fram til en løsning, har administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead tidligere uttalt til NRK om at det kan bli dobbelt så dyrt for noen.

Når det gjelder studentrabatten, er det imidlertid nye regler. Der har Go-ahead satt ny aldersgrense, som gjør at rabatten på 25 prosent fjernes for studenter som er 30 år eller eldre. Det er 78.766 studenter i denne alderen i Norge i år, ifølge Norsk senter for forskningsdata. Elgin sier til Dagsavisen at man på toget ikke vil kunne være «evig student», men påpeker at de også vil utvide tilbudene til de yngre studentene.