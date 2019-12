– De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort, ta landet videre og fokusere på prioriteringene til det britiske folk. Ja, for det vil vi gjøre, sa Johnson til applaus fra publikum i Uxbridge natt til fredag.

– Jeg vil takke folket i landet som stemte i et desembervalg. Det er et historisk valg, fortsatte han.

Se talen øverst i saken!

De konservative har gjort et brakvalg, og alt ligger til rette for at Johnson vil kunne få gjennomført brexit innen årskiftet som lovet.

TV 2s siste prognose viser at De konservative får 361 mandater mandater. Det er en framgang på 44 mandater. Labour ser ut til å få 202 mandater. Det er minus 60 fra forrige periode.

Fakta om Boris Johnson Født i New York 19. juni 1964



Fullt navn: Alexander Boris de Pfeffel Johnson



Utdannet ved Eton og Oxford



Har vært journalist i The Times og The Daily Telegraph (Brussel-korrespondent). Redaktør av det konservative tidsskriftet The Spectator fra 1999 til 2005.



Parlamentsmedlem 2001-2008, valgt inn fra Henley. Valgt inn igjen i Parlamentet i mai 2015, da fra valgkretsen Uxbridge and South Ruislip.



Medlem av den konservative «skyggeregjeringen» som talsmann for kultursaker i 2004 og for høyere utdanning 2005–2007.



Ordfører i London fra 2008 til 2016.



Frontfigur for brexit-kampanjen i folkeavstemningen i 2016.



Utenriksminister i Theresa Mays regjering.



Gift to ganger, har fem barn. Skilt høsten 2018 etter 25 års ekteskap.



Samboer med Carrie Symonds, tidligere kommunikasjonsrådgiver for Det konservative partiet. Hun jobber nå for Bloomberg.



Johnsons hovedrival, Jeremy Corbyn, varslet natt til fredag at han vil trekke seg som leder for Labour etter valgnederlaget.

Labour-leder Jeremy Corbyn sier han ikke trekker seg som partileder nå, men varsler at han ikke kommer til å lede partiet i et nytt valg.

Corbyn sa i sin tale på partiets valgvake at han vil gå inn i en tid med refleksjon og diskusjon med partiet om veien videre.