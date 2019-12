To helikoptre fra forsvaret på New Zealand landet fredag morgen lokal tid på White Island der vulkanutbruddet skjedde mandag denne uken. Åtte spesialsoldater iført beskyttelsesdrakter og med ekstra oksygentilførsel gikk i land fredag for å forsøke å hente ut de åtte som er antatt døde, etter at vulkanen fikk et uventet utbrudd mandag.

Politiet hadde på forhånd opplyst at bilder har vist seks døde personer på øya. I tillegg er det to savnede som fortsatt ikke er lokalisert.

– Seks døde er blitt hentet fra Whakaari-White Island og er tatt om bord i HNMZS Wellington, sa politisjef John Tims etter at helikoptrene hadde returnert.

Det var da uklart om soldatene ville returnere til øya for å lete etter de to siste savnede. I en uttalelse fra Australias utenriksminister, Marise Payne, sier hun at myndighetene på New Zealand har lovet at det blir gjort et nytt forsøk på hente dem ut så fort som mulig.

– På grunn av begrensninger i utstyret må en operasjon skje i løpet av en bestemt tidsramme, sa Payne ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Åtte andre personer er allerede bekreftet omkommet. I tillegg er rundt 30 personer innlagt på sykehus med alvorlige brannskader.

Forskere har advart om at det er så farlige gasser på øya etter utbruddet at ett åndedrag kan medføre død.

Rundt 50 personer var på White Island da vulkanen plutselig fikk utbrudd.