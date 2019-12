Brexitpartiet ser ikke ut til å få noen seter i Parlamentet, ifølge valgdagsmålingen. Den viser at De konservative får et klart flertall, noe som kan bety et flertall for brexitavtalen i Parlamentet.

– Hvis vi får gjennom brexit, har vi gjort en god jobb, sier Farage til BBC.

Men Farage, som var svært toneangivende i kampanjen som førte til at Storbritannia stemte for å gå ut av EU, sier at dersom Boris Johnsons avtale går gjennom Parlamentet uendret, «kan jeg ikke få meg selv til å støtte den».

EU-motstanderen sier han ikke kunne se seg selv stemme på de De konservative, så han sier han leverte en ugyldig stemme.

– Hvordan jeg stemte i dette systemet er ganske irrelevant, sier Farage, som ikke støtter prinsippet britene kaller «First Past The Post». Det handler om at kandidatene med flest stemmer vinner kretsen. Han mener prinsippet favoriserer de to største partiene: De konservative og Labour.

Farage sier han vurderer å ta farvel til livet som politiker.

– La oss se hvor vi er om seks måneder. Det kan hende jeg må ta hatten min og gå, sier han.

