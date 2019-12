Tre valgkretser er foreløpig talt opp. Det er en knapp seier til Labour i Sunderland og Newcastle.

Blyth Valley er den første valgkretsen som har byttet farge. Kretsen har vært rød siden 1950-tallet. Den blir nå konservativ med 43 prosent av stemmene. Labour fikk 41 prosent av stemmene.

Det får redaktør og tidligere finansminister for de konservative, George Osborne, til å reagerere.

– Vi hadde aldri trodd at vi ville få Blyth Valley, sier han til ITV News.

– Jeg ble fortalt av en kandidat for et par dager siden at «Vi vil vinne Blyth Valley», og jeg trodde han var vel optimistisk. Men han hadde rett, og det er en ganske spektakulær seier, fortsetter han.

60 prosent av velgerne stemte ja til brexit i Blyth Valley.

Regionen er tradisjonelt en Labour-bastion, og resultatet bygger opp under valgdagsmålingen som tyder på at De konservative gjør et skredvalg.

Ifølge The Guardian gir nåværende og tidligere Labour-skikkelser springende forklaringen hvorfor det foreløpig ser så mørkt ut.

– Vi har mistet mange av stemmene til de vi opprinnelig representerte. Partiet mitt tok ikke innover seg faretegnene som har vært åpenbare i over et tiår, og har feilet i å anerkjenne de som stemte «Leave» fortjener å bli hørt. Det sier jeg som en som stemte for å bli i EU, sier avtroppende Labour-representant Gloria De Peiro på Twitter.

Blant de andre årsakene som nevnes er Corbyns sviktende lederskap og at brexit var utslagsgivende.

