De konservative får klart flertall, og katastrofevalget er et faktum for Labour i et valg som gir klar støtte til å ta landet ut av EU.

– Dette er på Margaret Thacher-nivå. Det kommer til å endre Storbritannia fullstendig de kommende årene, sier stortingsrepresentant for Høyre og Storbritanniakjenner, Peter Frølich, til TV 2.

– Historisk

Statsminister Boris Johnson kaller valget historisk og sier De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort.

– Dette er et historisk valg, sier Johson, mens Labour-leder Jeremy Corbyn har varslet at han ikke kommer til å fortsette å lede partiet fram mot neste valg.

Frølich mener valget vil føre til at vi i tiden framover vil få se et annerledes Tory-parti.

– De har fått inn representanter fra helt andre deler av landet som de vanligvis ikke har hatt god representasjon i, sier han.

Valgskredet viser at brexit har overstyrt andre tema, som for eksempel helse, som er Labours hjertesak.

Siste prognose

Det telles fremdeles, men ifølge TV 2s siste tall får De konservative 43,8 prosent. Det vil gi 364 seter i parlamentet. Labour får 32,2 prosent. Det er en tilbakegang på 7,8 prosent, og gir 203 seter i parlamentet.

Britiske aviser har allerede forberedt sine forsider der Boris Johnson utpekes som en historisk vinner. I penere og mindre pene ordelag:

^ Britiske aviser har forberedt sine forsider for fredagsutgaven. Foto: Skjermdump

For å få Storbritannia ut av EU før nyttår, slik Johnson har lovet, må EU innkalle til hastemøte for å se om det lar seg gjøre.

EU-lederne Charles Michel og Ursula von der Leyen ønsker ikke å kommentere det britiske valget før de offisielle resultatene er klare.

– Når resultatet er klart, må vi se om det er mulig for det britiske Parlamentet å akseptere utmeldingsavtalen. I så fall er vi klare til å ta det neste steget, sa Michel. Han minnet også om at de øvrige 27 EU-medlemmene skal diskutere brexit fredag formiddag.