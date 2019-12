– Dersom valgdagsmålingen blir bekreftet, vil det innebære et klart flertall, noe Storbritannia har manglet i flere år, sier den franske europaminister Amelie de Montchalin.

– Det er ikke opp til meg å være lettet – eller bekymret – men sammen med presidenten har vi sagt i flere måneder at vi trenger klarhet, sier hun med henvisning til Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Mer ryddig utmelding

Sveriges EU-minister synes det er trist at britene forlater unionen, men er lettet over at det kan skje i ordnede former.



– Det er mye bedre med en ryddig utmelding enn om de hadde krasjet ut, sier Hans Dahlgren til norske og svenske medier på EU-toppmøtet i Brussel.

Til tross for at valgdagsmålingene peker mot et solid flertall for Boris Johnson og De konservative, sier Dahlgren at det ikke er nok til å fremskynde brexit til 1. januar.

– Dette skal jo godkjennes ikke bare i det britiske Parlamentet, men også i EU-parlamentet, og man rekker ikke begge deler før årsskiftet, forklarer han. Da brexit ble utsatt til 31. januar, ble det lagt inn en mulighet for å forlate EU en måned før, men det er altså for knapt med tid til å få det formelle på plass.

Fakta om brexit Storbritannia skulle etter planen ha forlatt EU 29. mars 2019.



Datoen er forskjøvet tre ganger og er foreløpig satt til 31. januar. Britene kan gå ut én måned tidligere dersom Parlamentet godkjenner den foreliggende utmeldingsavtalen.



Statsminister Boris Johnson og EU forhandlet fram en revidert utmeldingsavtale som var klar 17. oktober.



Underhuset i Parlamentet vedtok 19. oktober å utsette avstemningen om avtalen til de nødvendige lovendringene var vedtatt. Dermed måtte en motvillig Johnson be EU om mer tid, og den tredje og foreløpig siste utsettelsen var et faktum.



29. oktober vedtok Underhuset å skrive ut nyvalg 12. desember, der brexit er en av hovedsakene. (NTB)

Etter at britene er ute, starter forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU. Det er en prosess som vanligvis tar flere år, men som i utgangspunktet må sluttføres i løpet av 2020.

– Det er en veldig vanskelig forhandling som gjenstår, og det er kort tid, så det er en svært vanskelig oppgave, sier EU-ministeren

