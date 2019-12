Labours handelspolitiske talsperson Barry Gardiner uttrykker «dyp sorg» over valgdagsmålingen der Det konservative partiet får et stort flertall.

– Jeg føler ikke så mye for partiet som jeg gjør for alle de i landet som er avhengige av Labour-seier. Vi følte at vi tilbød dem håp, sier Gardiner til BBC.

– For dem føler jeg dyp sorg, sier han videre.

Den første valgdagsmålingen etter at valglokalene stengte, viser at Labour ligger an til å få 191 mandater mot 368 til De konservative.

Det betyr at De konservative har gjort sitt beste valg siden 1987 hvis målingen slår til

Labours finanspolitiske talsmann sier valgdagsmålingen kommer som et sjokk og at det vil være ekstremt skuffende om resultatet blir noe i nærheten av målingen.

– Jeg trodde det skulle bli jevnere. Vi visste det ville bli tøft, fordi brexit har dominert, men vi håpet andre saker ville skjære gjennom, sier John McDonnell til BBC.

På spørsmål om han eller partileder Jeremy Corbyn vil trekke seg, sier McDonnell:

– Vi vil se resultatene i morgen og ta en avgjørelse da.

Corbyn har tapt to valg på rad, og flere i partiet har allerede mer enn antydet at Corbyn personlig er en av årsakene til at mange velgere har styrt unna partiet.

