RBKs nye sportslige leder om identitet, overganger og et mulig «comeback» som forsanger

Mikael Dorsin tusler rundt i spillertunnelen på mektige Philips Stadion i Eindhoven. Svensken har akkurat sett sin første kamp som sportslig leder i Rosenborg. 1-1 borte mot PSV Eindhoven avslutter et skuffende 2019 - samtidig gir det håp for det som kommer.

– Det var fint å få et poeng her, og det gir en god følelse inn mot neste sesong. Det er mye bra å hente, så om vi får gjort noen grep så kan dette bli veldig bra, sier «Micke» Dorsin.

Identitet

At valget falt på nettopp Dorsin som ny sportslig leder i Rosenborg kom neppe som noen enorm overraskelse på noen. I sin tid som spiller ble svensken fort en favoritt blant det trønderske publikum, og verdier som lokal tilknyting og lagbygging, står sentralt hos 38-åringen.

– Jeg liker å bygge lag, og jeg liker å gjøre ting sammen. Det var vel det som fristet meg mest med denne jobben, å få det sportslige, og hele klubben, til å fungere sammen som et lag igjen. Der tror jeg at jeg har en del å bidra med, sier svensken.

Dorsin, som har over 400 kamper under beltet for Rosenborg, snakker om viktigheten av å få med seg hele landsdelen, når trønderne skal ta tilbake hegemoniet i norsk fotball.

– RBK har lagt bak seg et år der ting kanskje ikke har gått så bra spillemessig, og selv om det å vinne er viktig, handler det vel så mye om å spille offensiv, underholdene fotball i denne klubben, sier Dorsin, og fortsetter:

– I løpet av de årene jeg har vært her har jeg snakket mye om identitet. Vi må ha et lag med mer lokal tilknytting, for det inspirerer publikum og hele Trøndelag. Alt henger sammen.

Vil bli utskiftninger

Trøndernes tidligere kaptein er utdannet jurist, og har de siste årene jobbet tett med spillerlogistikk, blant annet gjennom sitt virke som agent. Og nettopp spillerlogistikk blir en viktig del av Dorsins nye hverdag.

– I løpet av de siste årene har jeg fått bygt opp et ganske stort nettverk, så jeg håper å kunne bidra på den fronten også. Det vil være spillere som kommer og drar, og da gjelder det å være på ballen, sier svensken.

– Kan man forvente store utskiftninger i 2020?

– Jeg begynte for to dager siden, så det kan jeg ikke svare på akkurat nå. Jeg skal sette meg ned med Eirik (Horneland), og så får vi se hvordan vi ønsker å gjøre det med troppen, opplyser Dorsin.

Det er flere spillere i dagens RBK-stall som er usikre kort inn mot 2020. Arild Østbø har allerede signert for Viking, Yann-Erik de Lanlays kontrakt går ut ved årsskiftet, og lånesoldatene Bjørn Maars Johnsen og David Akintolas framtid på Lerkendal er høyst usikker.