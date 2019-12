Overgrepene mannen er dømt for, skjedde høsten 2012. Mannen var da i slutten av tenårene og fem-seks år eldre enn jenta.

Den tiltalte mannen erkjente seg skyldig under rettssaken i slutten av november.

Retten slår i dommen fast at «tiltaltes handlinger har et klart preg av utnyttelse av en ung og sårbar fornærmet. Det er tale om flere seksuelle overgrep over flere måneder».

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år og tre måneder, men retten landet på fire år og tre måneders fengsel. Den tiltalte fikk da en tilståelsesrabatt på ni måneder.

I tillegg til den ubetingede dommen må mannen ut med 150.000 kroner i erstatning til jenta. Dommen var enstemmig.

