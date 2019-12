Slik blir mandatfordelingen i det britiske parlamentet skal man tro valgdagsmålingen:

De konservative: 368

Labour: 191

SNP: 55

Liberaldemokratene: 13

Brexit Party: 0

Grønne: 1

Andre: 22

For toryene innebærer valgdagsmålingen en økning på 50 seter. Labour mister 71. Scottish nationalist party (SNP) får 20 flere plasser. Liberaldemokratene får ett sete mer enn partiet har hatt til nå. Plaid Cymru taper ett sete.

Slår målingen til er dette det beste valget for De konservative siden Margaret Thacher vant valget i 1987, og i så fall er det liten tvil om at statsminister Boris Johnson tar Storbritannia ut av EU innen nyttår slik han har lovet.

– Dette er et ellevilt resultat hvis det blir noe i nærheten av dette, sier Peter Christian Frølich som er gjest i Nyhetskanalens valgsending.

– Katastrofe for Labour

Storbritanniaekspert og førstelektor, Jan Erik Mustad, ved Universitetet i Agder mener målingen viser at Labour har beveget seg for langt til venstre, og tror dette kan bety slutten for Corbyn som partileder.

– Det er en katastrofe for Labour og Jeremy Corbyn hvis dette blir resultatet, sier Mustad til TV 2.

– Corbyn kan trekke seg allerede i morgen, hvis dette blir resultatet og han får under 200 parlamentsmedlemmer, sier Mustad.

Verdien på det britiske pundet steg umiddelbart 2 prosent målt mot dollar etter at valgdagsmålingen ble publisert.



Like etter den første valgdagsmålingen er klar, begynner tallene å tikke inn fra det Labour-dominerte Nord-England. Dette kan vi forvente i løpet av natten:

Midnatt: De første resultatene begynner å komme inn. Newcastle eller Sunderland kommer til å være først ute.

Labour vinner trolig, men det som gjør det spennende å følge med på resultatene i Nord er at hvis De konservative går kraftig fram her, kan det være et signal på hvordan valgnatten kommer til å ende.

02.00: Resultatene i kretsene i Midlands og nordvest i England blir klare. Dette kalles ofte «Den røde veggen» på grunn av den sterke støtten til Labour tradisjonelt. Labour må vinne alle kretsene hvis de skal ha noen som helst sjangse i dette valget. Slår De konservative hull på denne røde veggen, er det ytterligere et signal på hvilken vei valget går.

03.30: Resultatene kommer inn fra Skottland og Wales

05.00 - 06.00: Avgjørelsen faller?