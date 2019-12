Rolf fikk ikke hjelp etter sønnens selvmord – nå skal nytt prosjekt forske på etterlatte

Meningsfullt

Prosjektet vil gå over flere år, og 255 etterlatte har bestemt seg for å delta. Rolf Birketvedt er en av dem. I en uvirkelig situasjon kan det være noe å holde fast ved. Muligheten for å kunne hjelpe andre.

– Dette prosjektet vil bidra til å redusere stigma. Vi snakker om sårbare flotte medmennesker. Vi skal ha en nullvisjon for død, overdose og selvmord. Vi har det for trafikkdød. Men det er ti ganger så mange som dør i overdose eller selvmord, sier Rolf.

Sorgen over å miste et barn er nesten uhåndterlig. Rolf klarer heller ikke la være å bebreide seg selv for at det som skjedde, skjedde.

– Vi føler anger. Vi skulle ønske vi kunne gjøre noe. Og derfor trenger vi profesjonell hjelp, sier Rolf.

Men han tror dette prosjektet vil kunne gi andre bedre oppfølging av helsevesenet i fremtiden. Og for Rolf betyr det veldig mye.

– Og det betyr enda mer for de som er pårørende i dag. Og de som blir etterlatt i fremtiden.