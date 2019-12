I 2019 er det 30 år siden «Hjelp det er juleferie», eller «National lampoon’s Christmas Vacation» som den egentlig heter, hadde premiere på kinoer verden rundt.

Filmen regnes av mange som en film som må sees for å komme i julestemning.

Men siden oppfølgeren «Hjelp, vi må på ferie til Las Vegas!» kom i 1997 har det vært lite å melde fra familien Griswold.

Oppfølger under planlegging

Det kan det bli en endring på nå, for nå skal en oppfølger være under planlegging.

Ifølge Hollywood Reporter er det regissøren Johnny Galecki som skal ha ansvaret for den nye oppfølgeren til «Hjelp det er juleferie». Ifølge avisen er det strømmetjenesten HBO har kapret rettighetene til den nye TV-serien.

På nåværende tidspunkt jobbes det med å få på plass manus til den nye serien, og manuset er det Tim Hobert og Holly Brown som skal stå for. Hobert har tidligere bidratt på manussiden i blant annet seriene Scrubs og Community.

Det er Warner Brother som hele veien har stått bak filmene om Griswold-familien, og det kan jo tenkes at det er grunnen til at Galecki har fått ansvaret for regien. Han har bidratt i alle de tolv sesongene som har kommet av serien «Big Bang Theory», som også er produsert av Warner Brothers.

Hvem blir skuespillerne?

Den nye serien vil ifølge Hollywood Reporter ta for seg hvordan dagliglivet til den skandaleomsuste familien fortoner seg innenfor husets fire vegger, i etterkant av de tidligere feriene.

Så langt er det ikke kjent om noen av de kjente og kjære skuespillerne som bidro i filmene vil være å se i den nye serien. Chevy Chase, som spilte familiefaren Clark Griswold, har siden «Hjelp det er juleferie!» kom ut rukket å bli 76 år.