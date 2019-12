Angrepet ble utført kort tid etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo og var jihadistisk motivert.

Retten trekker i dommen fram at 35-åringen tilsynelatende ikke har vist noe tegn til anger over handlingen. Han såret to vakter før han ble lagt i bakken av en tredje vakt.

Franske myndigheter ble i kjølvannet av angrepet kritisert for manglende sikkerhetstiltak. Fransk etterretning hadde noen uker tidligere blitt gjort oppmerksom på at mannen forsøkte å dra til Tyrkia.

35-åringen ble avhørt, men gikk fri fordi han det ikke var grunnlag for siktelse.

(©NTB)