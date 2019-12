Rosenborg med nedslående rekord i Europaligaen

Pål André Helland mener resultatet mot PSV var en god avslutning på sesongen.

– Det var et bra resultat på bortebane. Det var viktig at vi ikke skjemmet oss helt ut med å stå igjen med null poeng. Førsteomgang var ganske bra, men i andreomgang var det bare ræl. Det var mokk, mæl, løping og kriging. Det var ikke mange pasninger vi fikk sydd sammen. Vi gir dem totalt initiativet i kampen. Men førsteomgangen synes jeg var spennende. Det er bare å la meg starte, så skal dette bli artig, smiler Helland til TV 2.

– Kan du ha en ny sesong som i år?

– Det kan jeg ikke, svarer han kort.

– Klassescoring av Helland

Pål André Helland sendte Rosenborg i ledelsen på vakkert vis da han satte en markkryper i mål fra langt hold. Den lekre fulltrefferen kom i det 22. minutt.

– Det var en klassescoring av Helland. Det kom ut av ingenting. Det var en strålende scoring av Helland, slo TV 2-kommentator Peder Mørtvedt fast.

– Dette var Pål André Helland på sitt aller beste. Se på det der. Det var så kontrollert og så vakkert og så godt utført. Helland visste nøyaktig hva han gjorde, for det var en så smart avslutning, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

I det 62. minutt utlignet PSV. 17-åringen Mohammed Ihattaren fikk ballen like utenfor 16-meteren. Fra langt hold dundret han ballen i mål.

I sluttminuttene fikk Alexander Søderlund en kjempemulighet til å sikre seieren for RBK da han fikk ballen på bakerste stolpe. Angriperen headet utenfor. På overtid mente PSV at de ble snytt for straffe, og de fikk også en scoring annullert for angrep på keeper i forkant.

Kampen endte 1-1. Rosenborg var allerede før kampen ute av Europaligaen.

Må ta til takke med nivå tre i Europa

Rosenborg-exiten markerte siste mulighet for et norsk lag til å plukke rankingpoeng denne sesongen. Det så lenge lovende ut for Norge. Rosenborg hadde muligheten til å kvalifisere seg til Champions League, men snublet i siste hinder mot Dinamo Zagreb. Europaliga-gruppespill var et lite plaster på såret. Molde var noen få minutter unna å bli det andre norske laget i gruppespillet, men serbiske Partizan ble til slutt for sterke.

Totalt står Norge med 3.750 rankingpoeng etter denne sesongen. Det holder til en foreløpig 22. plass på listen som toppes av Spania foran England. UEFA-rankingen tar hensyn til norske resultater i Europa de siste fem sesongene.

Det er denne listen som avgjør hvor mange lag og i hvilke turneringer lagene havner i i 2021/22-sesongen. Dette er den første sesongen for UEFAs nyvinning UEL2 (UEFA Europa Conference League). Dette er nivå tre i Europa bak Champions League og Europaligaen. Danmark er per dags dato helt oppe på 13. plass. De 12 beste nasjonene får to lag med i Champions League-kvalik.

I 2020/21-sesongen vil Norge få ett lag i Champions League-kvalik og tre lag i Europaliga-kvalik. I 2021-22-sesongen vil Norge vil få ett lag i Champions League-kvalik og tre lag i UEL2-kvalik.

Kan glemme to lag i Champions League

Det er ingenting som tyder på at det vil endre seg de neste årene. Kommende sesong forsvinner nemlig Norges sterke 2015/16-sesong (7.250 rankingpoeng). Norge drar fortsatt med seg den utrolig svake 2016/17-sesongen (1.375 rankingpoeng). Det betyr at Norge etter alle solemerker vil falle flere plasser nedover på rankinglisten. Drømmen om to norske lag i Champions League-kvalik er foreløpig utopi. Det kan også bli lenge til et norsk lag bortsett fra serievinner får mulighet til å spille Europaliga. Da må Norge klatre opp til 15. plass på rankinglisten.