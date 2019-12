FC København-Malmö 0-1

Ståle Solbakken og FC København har nå spilt 27 kamper på rad i Europa uten å slippe inn mer enn ett mål. Danskene har brukt høstens Europaliga til å øke avstanden til det legendariske Milan-laget fra 90-tallet, som klarte 23 kamper. Solbakken mener forklaringen er enkel.

– Vi er godt organiserte, jobber for hverandre og har en god mentalitet. Men jeg klarer ikke å glede meg over det i dag, sier Solbakken.

I «slaget om broen» ble nemlig svenske Malmö for sterke for Solbakkens menn, men Dinamo Kievs poengtap mot Lugano sørget for at FCK tok seg videre til 16-delsfinale som gruppetoer.

Se kampsammendrag i videovinduet øverst!

– Vi gjør ikke en god kamp. Vi har god kontroll defensivt, men vi er veldig svake offensivt i dag. Det var mange spillere som så slitne ut fysisk. Det var egentlig bare Rasmus Falk som hadde det lille ekstra, sier Solbakken til TV 2.

– Hadde god kontroll

Han var aldri bekymret for avansementet fra gruppen skulle ryke.

– Vi visste hele tiden på benken at Lugano ledet 1-0, så vi hadde god kontroll på det, sier Solbakken.

Nordmannen slår fast at det betyr mye for klubben å gå videre.

– Det betyr mye økonomisk. Det kan være ti millioner kroner. Det betyr mye sportslig. Vi har noe å glede oss til, forteller han.

Et selvmål av hjemmelagets Sotirios Papagiannopoulos skilte lagene i Parken. Selvmålet sørget for at Malmö ble gruppevinner. Det gjør at svenskene blir seedet før mandagens trekning av 16-delsfinalen.

På etterskudd i serien

Det sies at «angrep vinner kamper. Forsvar vinner titler». I Europa har FC København forsvart seg godt, men i hjemlig liga har det ikke vært like tett bakover. Spesielt ikke dersom man sammenligner med rivalen Midtjylland. Solbakkens menn har sluppet inn 21 mål på 19 kamper. Midtjylland står med råsterke 10 baklengsmål på 19 kamper og topper Superligaen sju poeng foran FCK.