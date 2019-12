Bakgrunnen er et intervjuet i Aftenposten på mandag. Deler av intervjuet er gjengitt i russiske medier og har skapt sterke reaksjoner. Den norske skipresidenten blir sitert på at han han ville utestenge Russland også i verdenscupen.

Fakismile fra Aftenposten.

Røste nyanserer sitt syn til TV 2:

– WADA (Det internasjonale antidpoingbyrået) har sagt at de vil utestenge Russland fra OL og VM, men at de utøverne som har vært igjennom et tillitsfullt testsystem, de kan få delta. Slik som det var i OL i Sør-Korea i 2018. De samme reglene mener jeg også skal gjelde i verdenscupen.

Både trener Markus Cramer og skipresident Jelena Välbe er blitt oppringt av Erik Røste. Den norske skipresidenten ønsket å forklare hva som nok ikke kom så godt fram i russiske medier.

TV 2 møtte Jelena Välbe da hun kom til Davos torsdag og hun bekrefter kontakten med Røste.

– Sa Røste unnskyld til deg?

– Ja, ja, det gjorde han, sier Välbe.

TV 2 har spurt Erik Røste hva han tenker om en mann som russeren Sergej Ustjugov. Han ble utestengt fra OL i Sør-Korea, men ber om bevis for at han har jukset. Nå står Ustjugov i fare for å miste både VM og et nytt OL?

– Når det gjelder enkeltutøvere, er det ikke mulig for meg å kommentere det. Vi må ha tillit til at de som har satt kriteriene og som har tatt disse beslutningene og at det er basert på kunnskap og informasjon som de har skaffet seg, svarer Røste.

– Jukser ikke

Jelena Välbe legger ikke skjul på at hun begynner å bli lei denne problematikken med at Russland må utestenges fra all idrett.

– Jeg trodde vi hadde begynt med blanke ark.

– Hva sier du til løperne?

– Ta det rolig, fortsett med å trene og vis med resultater at vi er seriøse. Og vi jukser ikke, sier Välbe.

– Vi jukset heller ikke i Sotsji, legger hun til.