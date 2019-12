– Vi må ikke vise noen respekt

Hoelgaards erfaring fra det høyeste nivået vil ventelig bli viktig om laget skal lykkes.

– I de norske løpene har Uno-X fått litt respekt. Vi får se når vi kommer til Belgia og Frankrike, men jeg tror det skal gå fint. Rytterne her har veldig mye selvtillit, sier han.

Skjerping ut, Hoelgaard og Blikra inn, Wærsted tilbake

Ut av Uno-X-stallen fra 2019-sesongen går Kristoffer Skjerping og Tobias Foss.

Førstnevnte etter ikke å ha fått forlenget kontrakten, til tross for at han vant halvparten av lagets UCI-seiere i årets sesong. Sistnevnte tar flere steg på karrierestigen og vil sykle for storlaget Jumbo-Visma neste sesong.

De 14 andre på Uno-X blir med videre, mens fem dansker (med tidligere juniorverdensmester Julius Johansen i spissen) også slutter seg til laget. Inn kommer også nevnte Hoelgaard, spurtraske og talentfulle Erlend Blikra fra Team Coop.

Etter en sesong på sidelinjen med skade, er også Syver Wærsted tilbake i laget. Håpet er at 23-åringen kan være tilbake i konkurranse allerede i mars, noe som i så fall vil være hans første ritt siden juli 2018.

Andreas Leknessund, som tar steget opp til Team Sunweb fra og med 2021-sesongen, er ikke i tvil om at stallen er god nok til å hevde seg blant proffene.

– Vi har tatt noen steg i løpet av vinteren, og jeg merker at laget er gira, så det er faktisk veldig kult. Jeg er sikker på at laget er klart. Laget har løftet seg betraktelig, og vi har gjort flere forsterkninger både i rytterstallen og i støtteapparatet, så det er ikke tvil om at vi er klare, sier han.