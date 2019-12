Greenwood og Manchester United herjet med AZ: – En tro kopi av van Persie

Manchester United – AZ Alkmaar 4-0:

Manchester United valset over nederlandske AZ og vant 4-0 på Old Trafford. Ole Gunnar Solskjærs menn sikret seg dermed gruppeseieren i gruppe L, og blir dermed toppseedet i mandagens trekning av 16.-delsfinalene.

– Det er godt for guttene å ha sånne opplevelser. Etter pausepraten så tror jeg guttene trengte en slik opplevelse. Vi har flere spillere som kan score mål, og så hadde vi jo Mason, som hadde to fantastiske avslutninger. Så jeg er veldig fornøyd, sa Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter kampslutt.

18-åringen Mason Greenwood scoret to av målene på lekkert vis da Manchester United utklasset Fredrik Midtsjøs og Jonas Svenssons AZ.

– Se på den avslutningsteknikken. Han er blitt sammenlignet med Robin van Persie med tanke på måten han avslutter, og det skjønner jeg godt. Han er nesten en tro kopi av van Persie, slo TV 2-ekspert Jesper Mathisen fast om Greenwood.

Manchester United står nå med tre strake seire på sine siste kamper. Forrige uke ble Tottenham og Manchester City begge slått 2-1 av Solskjærs menn i Premier League.

Totalt sett står Manchester United nå med åtte seirer, tre uavgjorte og to tap på sine siste 13 kamper.

AZ gode i åpningsminuttene

Både Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson startet for nederlenderne på Old Trafford.

AZ tok overraskende kommandoen fra start og dominerte stort de første 20 minuttene.

– AZ utspilte Manchester United i åpningen av kampen, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Utover i omgangen overtok Manchester United mer og mer av spillet. Ole Gunnar Solskjærs menn slet imidlertid med effektivitet. Den første omgangen endte målløst.

Rett etter pause var AZ nære å ta ledelsen. Calvin Stengs fikk stå helt alene ved fem meter, men avsluttet rett på United-keeper Sergio Romero.

I det 50. minutt fikk Anthony Martial ballen i god posisjon innenfor AZ' 16-meteren. Franskmannen dundret ballen over mål.

– Dyktighet og flaks

Like etter kom scoringen for Manchester United. Etter et vakkert Manchester United-angrep endte ballen opp hos veteranen Ashley Young. Fra skrått hold dundret han innlegget fra Juan Mata i mål.