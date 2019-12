Vålerenga har forlenget hovedtrener Ronny Deilas kontrakt. Han har nå kontrakt ut 2022, melder VG.

Ifølge avisen går Deila betydelig ned i lønn etter å ha signert den nye kontrakten.

Etter en skuffende sesong, hvor Vålerenga endte på en svak 10. plass på tabellen, var det mange som hevdet at Ronny Deila risikerte sparken i Oslo-klubben.

De ryktene viste seg altså å ikke være i nærheten av å stemme. Nå fortsetter Deila som hovedtrener de neste tre årene.

– Ronny Deila er den viktigste personen i utviklingen av unge spillere i Vålerenga, sier daglig leder Erik Espeseth til VG.

– Vi skal slå tilbake

Deila mener naturlig nok at han er rett mann til å lede Vålerenga videre. Han hadde opprinnelig en kontrakt som løp ut 2020, men vil nå lede laget ut sesongen 2022.

– Jeg er utrolig glad og stolt over å få fortsette å være en del av Vålerenga. Jeg føler de tre åra som har vært har vært utfordrende, men ser mer enn noen gang et stort potensial i klubben vår, sier Ronny Deila til klubbens hjemmeside.

I årets skuffende sesong tok Vålerenga kun usle ni poeng i høstsesongen. Deila vil gjøre alt han kan for å snu den negative trenden.

– Mange med hjertet i klubben er naturlig nok såra etter høstsesongen. Jeg er såra selv, for det går på klubbens ære løs, og det kjenner jeg også på. Dette gir meg en voldsom energi og et driv for å utvikle Vålerenga videre. Vi skal slå tilbake, lover han.

– Vi skal utfordre de beste

Den tidligere Strømsgodset- og Celtic-treneren har allerede målet for sesongen 2020 klart.

– På banen skal Vålerenga være et angripende lag, med masse energi. En sterk ledergruppe skal sette en standard hver eneste dag, i garderoben og på banen. Vi har rollen som utfordrer, og skal utfordre de andre lagene i Eliteserien som et angripende, ungt Oslo-lag, fastslår han.

Styreleder Thomas Baardseng i Vålerenga Fotball Elite mener at kontinuitet er avgjørende for suksess i årene som kommer.

– Vi ser at det har skjedd svært mye positivt i perioden han har vært vår sjef på sport. Han har selvsagt ikke vært alene, men i sin rolle har han vært den viktigste bidragsyteren på spillerutvikling, og en nøkkel til å bygge opp landets beste akademi. Derfor ønsker vi å forlenge avtalen med en motivert Ronny Deila ut sesongen 2022, sier han til klubbens nettside.