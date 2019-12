Manchester (TV 2): Helt siden 1938 har Manchester United opprettholdt en stolt tradisjon. I hver eneste tellende kamp, har det vært minst én spiller med i troppen som har gått gradene gjennom klubbens akademi.

Når Ole Gunnar Solskjær og United tar i mot Everton på Old Trafford søndag, blir det til kamp nummer 4000 på rad med egenutviklede spillere tilgjengelig.

– 4000 kamper på rad, det høres jo helt sprøtt ut, sier Axel Tuanzebe.

– Det er helt latterlig bra, stemmer lagkamerat Scott McTominay i.

Den nye vinen

TV 2 møter de to United-spillerene på treningsanlegget deres i Manchester. I en alder av 23 år har McTominay allerede rukket å bli en meget viktig brikke for Solskjær på midtbanen, mens ett år yngre Tuanzebe fremdeles venter på sitt store gjennombrudd som midtstopper. Solskjær har stor tro på Tuanzebe og har tidligere uttalt at 22 åringen er fremtiden til klubben.

Både McTominay og Tuanzebe er flasket opp i Manchester Uniteds system.

– Jeg var bare fem år da jeg kom til klubben, Axel var åtte. Noen av de som jobber her har jeg kjent i over 15 år. Det blir en stor del av livet ditt, forteller McTominay.

– Akademiet vårt er fantastisk. At vi nå skal spille kamp nummer 4000 med spillere som har kommet gjennom akademiet er helt utrolig. For oss som har gått gradene er det ekstra spesielt å nå førstelaget. På akademiet blir vi lært at om man jobber hardt, vil man få en god karriere. Selv om det ikke blir her, så et annet sted, sier Tuanzebe.

Solskjærs visjon

Å satse på unge spillere, virker å være helt i tråd med Solskjærs filosofi. Nordmannen svarte følgende på onsdagens pressekonferanse da han fikk spørsmål om kamp nummer 4000.

– Det er en tradisjon vi er veldig stolte av. Det er i klubbens DNA å gi unge spillere en sjanse. Du som er fra Norge i tillegg, vet at jeg alltid liker å gi unge spillere en sjanse. Unggutta kan bare overraske og imponere deg når man gir de sjansen. Det vil definitivt bli mer enn 4000 kamper. Vi har et fantastisk akademi og er veldig stolt av det, sier nordmannen.



Den tankegangen liker United-spillerne å høre. Tuanzebe og McTominay roser sjefen for hans visjon for klubben.

– Det er fantastisk. Du kan jo bare se på all den tiden han har investert i unge spillere som ikke en gang var aktuell for førstelaget før han kom. Det skal han ha mye ære for. Det er ikke noe han må gjøre, for egentlig kan han gå å kjøpe hvem han vil, men gir oss tillit. Det er en sann fornøyelse å spille for Solskjær, forteller McTominay, mens Tuanzebe følger opp:

– Jeg tror den mentaliteten og holdningen kommer fra Sir Alex Ferguson. Jeg tror Solskjær har adoptert litt av den tankegangen fra han, noe som er flott å se. Akkurat nå bærer Solskjær den fakkelen videre, han holder den høyt og den brenner sterkt. Det har vi gleden av å få representere, avslutter Tuanzebe.