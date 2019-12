«Bromancen» Boris kunne vært foruten

– Trump og Johnson tilhører strengt tatt ikke min høyreside. De har løpt fra de konservative idealene på hver sin måte, de står ikke for den liberale verdensorden, da spesielt Trump, sier Høyre-politikeren.

Nordby Lunde mener Kongressen og Parlamentet håndterer politiske spørsmål på en helt annen måte enn Stortinget.

– Trump og Johnson er populister på hver sin måte. Isteden for å løse problemene hjemme slik norske politikere har gjort på tvers av partigrensene over mange år, så har Trump og Johnson sett at problemer som ikke lar seg løse skaper populisme. Det er det de vinner på, mener stortingsrepresentanten.

Fyrte løs

Mens forholdet mellom de to statslederne virker bra for øyeblikket, har det ikke alltid vært like rosenrødt. Under valgkampen i 2015 foreslo Trump å midlertidig nekte muslimer adgang til USA, og forsvarte dette med et kontroversielt utspill om Johnsons hjemby London:

– Enkelte deler av London er så radikalisert at politiet frykter for sitt eget liv, sa den daværende presidentkandidaten.

Kommentarene ble fordømt av en rekke britiske politikere, inkludert Johnson. Briten kalte Trumps utspill for «fullstendig nonsens», og holdt ikke tilbake i sin omtale av republikaneren:

– Kriminalitet har gått ned i både New York og London, og den eneste grunnen til at jeg ikke vil besøke enkelte deler av New York er faren for at jeg støter på Donald Trump, tordnet Johnson ifølge The Independent.

«Storbritannias Trump»

Fire år senere er tonen betraktelig bedre, men å kalle forholdet mellom statslederne en «bromance» vil være en overdrivelse. For mens Trump ikke legger skjul på sin begeistring for Johnson, er britenes statsminister langt mer reservert.

– Forholdet har vært litt av og på, og under valgkampen har ikke Johnson hatt veldig lyst til å bli knyttet til Trump. Det så vi eksempler på under NATO-toppmøtet under valgkampen tidligere i høst, hvor Johnson ikke ville bli avbildet sammen med Donald Trump, sier TV 2s Storbritannia-korrespondent Hilde Gran.

UPOPULÆR: En oppblåsbar Trump-baby møtte presidenten under hans statsbesøk til Storbritannia tidligere i år. Foto: Tolga Akmen/AFP

Trump har blant annet gitt Johnson kallenavnet «Storbritannias Trump». Det er en sammenlikning briten kunne klart seg uten.

– For Boris Johnson har forholdet til Donald Trump kanskje blitt en belastning, spesielt siden Trump har forsøkt å trykke ham til sitt hjerte, sier TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik.

Mens 46 prosent av britene er fornøyd med jobben statsministeren gjør, er Trump en svært upopulær figur i Storbritannia. Hele 67 prosent av britene er misfornøyd med den amerikanske presidenten, noe Johnson er smertelig klar over.

AVSTAND: Donald Trump har holdt seg unna den britiske valgkampen. Det er Boris Johnson trolig glad for. Foto: Francisco Seco/AP Photo

Det kan virke som om Trump har fått med seg Johnsons reservasjoner, for den ellers så snakkesalige presidenten har vært taus under britenes valgkamp.

– Jeg tror nok Boris Johnson fryktet at Donald Trump nå i siste liten skulle kaste seg inn i valgkampen og omfavne Johnson. Det er svært jevnt mellom partiene i Storbritannia, og det kunne ødelagt fullstendig for Johnson, mener Græsvik.

Mens statsministeren har forsøkt å skape avstand mellom seg selv og Trump før valget, kan pipen få en annen lyd om han skulle bli gjenvalgt. Om Johnson gjennomfører Brexit, kan «the special relationship» bli viktigere enn på lenge.