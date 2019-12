Etter at ektemannen til Synøve Opsahl Aasen (76) gikk bort, opplevde 76-åringen at hverdagen ble trist på mange måter.

For selv om hun fremdeles har familie rundt seg, opplevde 76-åringen en voldsom ensomhet i hverdagen.

Forandret alt

Et radioinnslag om temaet ensomhet skulle forandre alt. Det var Nordstrands Blad som omtalte saken først.

– Plutselig hører jeg bare han (radiovert Odd Grann, journ.anm.) sier: «Du må ikke tro at noen kommer og banker på døren din, er du ensom må du gjøre noe med det selv», forteller Aasen til God morgen Norge.

Dette inspirerte Aasen til å poste et innlegg om situasjonen sin på en lokal Facebook-side for nærområdet. Responsen hun fikk da, var enorm.

– Da tok det ikke lang tid før meldingene begynte å komme inn, og jeg fikk jo nesten 1000 likes, ler 76-åringen, som også fikk over 40 kommentarer på innlegget.

Inspirert

Innlegget til 76-åringen nådde også frem til alenemor Silje Mack (28), som selv følte seg ensom etter å ha flyttet til Norge fra Nederland med sønnen.

28-åringen forteller at hun selv hadde tenkt på å legge ut et innlegg hvor hun søkte etter vennskap, men at hun hadde ikke hatt mot. Da hun så at Aasen turte, og responsen det fikk, turte hun det endelig selv.

FACEBOOK: Dette innlegget delte Silje Mack (28) i en lokal Facebook-gruppe. Foto: Privat.

Det angrer hun ikke på idag.

– Det er jo litt av det Synøve sier, det var jo en enorm respons og det rant inn med meldinger. Dette var en fredags kveld, og jeg brukte hele kvelden på å prøve å svare alle som hadde kontaktet meg, så det var virkelig rørende. Jeg fikk virkelig se en annen side ved nordmenn, forteller alenemoren.

Nye venner

Begge damene mottok rundt 70 kommentarer hver, med tilbud om alt fra tips til ting å gjøre og forespørsler om gåturer i nærområdet til invitasjoner hjem til familier.

Allerede kan Aasen fortelle at hun har fått to gode venninner som hun har vært på både café-turer og seniortreff med. Mack kan også fortelle om nye vennskap på rekordtid.

– Allerede dagen etter at jeg postet det innlegget var jeg og sønnen min hjemme hos to familier og da var vi invitert på «playdate» (leketreff, journ.anm). Og en av de familiene har jeg truffet flere ganger og fått veldig god kontakt med, sier den glade 28-åringen og legger til:

– Jeg har også, som Synøve sier, mange på «vent». Jeg har heller ikke rukket å komme igjennom alle som har meldt seg.

Tabubelagt

Det å være ensom i Norge er noe mange synes er vanskelig å snakke om, og gjerne litt tabu. Nå oppfordrer begge damene til å tørre å snakke om det, da det er mange rundt omkring i norske hjem som føler seg ensomme.

– Man kan også gjerne starte i det små. Så det å begynne å snakke om det, om det så er med fastlegen din, eller hvis noen spør hvordan det går og på en måte bare si det litt som det er, sier Mack.