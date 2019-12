Ulven labbet rundt huset hennes natt til i går. Og nå går Edith for sikkerhets skyld rundt med en høygaffel når mørket senker seg rundt småbruket i Flendalen.

– Jeg har den klar. Den er det ingen som hører om det smeller av, sier Edith og ler.

Det var Østlendingen som først fortalte om ulvebesøket.

Nærgående

– Ulven har vært veldig nærgående og gått rett forbi inngangsdøren min. Det var spor over alt, og den hadde også forsynt seg av fuglematen jeg hadde lagt ut.

Ulven hadde også forsøkt å komme seg inn i sauefjøset til Edith.

– Ulven rev istykker nettingen og var også oppe på fjøstaket. Men den kom heldigvis ikke inn til sauene, sier hun.

Her er ulven som skal motvirke innavl i den skandinaviske ulvestammen. Foto: Miljødirektoratet

Viktige gener

Det er en måned siden miljømyndighetene bedøvet ulven fra helikopter. Det skjedde i tamreinområdene i Engerdal. Så fraktet de den 30 mil, inn til ulvesonen ved Kongsvinger. Årsaken er at den skal ha finsk, russiske gener som er viktige for ulvestammen.

Men på bygdene er det mange som nekter å tro at ulven har vandret hele veien fra Finland til Engerdal, uten at det er registrert spor og uten at noen har sett den.

Her blir ulven merket og sjekket av forkserne. Foto: Miljødirektoratet

– Jeg er hundre prosent sikker på at dette ikke er en vill ulv. Den har blitt dullet med av folk og bryr seg ingenting om å gå rundt hus og bondegårder. Slik skal ikke ulver være, sier Edith.

Hun mener ulven må ha vært i fangenskap før den havnet i Engerdal.

Kan være farlig?

Edith hevder, stikk i strid med ulveforskerne, også at ulven kan være farlig for mennesker.

–Dette er en tam ulv. Hadde det vært en vill ulv hadde den ikke gått så nær husene. Slike ulver er jeg ikke trygg på.

Hun gir tydelig beskjed om at hun ikke vil ha flere ulvebesøk.

– Da er jeg nødt til å bruke høygaffelen. Det står ingenting i loven om at jeg ikke har lov å bruke den for å beskytte meg, slutter hun.

Fylkesmannen i Hedmark har overfor TV 2 bekreftet at den radiomerkede ulven befinner seg i Trysil, men vil ikke si nøyaktig hvor den er.