Den italienske sportsavisen La Gazzetta dello Sport melder at Napoli har gjort Berge til sin hovedprioritet på overgangsmarkedet i januar, skriver VG.

Genks sportsdirektør Dimitri De Condé bekrefter nå overfor VG at Napoli har kommet med et «muntlig bud» på Berge, men at det foreløpig ikke foreligger et skriftlig, formelt bud fra storklubben.

Ifølge den belgiske avisen Het Nieuwsblad skal størrelsen på Napoli-budet være på 20 millioner euro, eller rundt 200 millioner norske kroner.

Genks sportsdirektør De Condé opplyser videre til til VG at det ble holdt et møte i forbindelse med tirsdagens kamp mellom nettopp Napoli og Genk der Berges navn ble flittig diskutert. Møtet ble avholdt i Napoli.

Berge: – Det er ekstra stas

Genk-president Peter Croonen bekreftet allerede i oktober overfor Radio Kiss Kiss at Napoli har forhørt seg om Sander Berge.

– Napoli har veldig gode direktører som virkelig likte våre spillere. De ønsket mer informasjon om Sander Berge. Summene som har vært nevnt i media på rundt 20 til 25 millioner euro (224 til 280 millioner kroner) virker som en fornuftig pris på ham, uttalte han til den italienske radiokanalen.

Sander Berge gjorde det klart at det var smigrende at han ble koblet til så gode lag.

– Det er ekstra stas. Det er derfor man ønsker å spille Champions League-kampene. Selvfølgelig for å gjøre et godt inntrykk for laget og hevde seg mot de aller beste, men som enkeltindivid er det mulig å skinne på den aller største scenen, og forhåpentligvis bidrar det i fortsettelsen, varslet Sander Berge til TV 2.

– Han er her på lånt tid

Den tidligere Asker- og Vålerenga-spilleren har vært hyppig koblet til større klubber de siste sesongene, blant andre Sevilla, Fiorentina, Tottenham og Sheffield United.

Det var ventet at Berge ville pakke ut flyttelasset sitt i belgiske Genk og forlate klubben allerede i sommer. Klubbskiftet kom imidlertid aldri – men nå tyder det meste på at nordmannen blir solgt i januar.

Genk-direktør Erik Gerits sa til TV 2 tidligere i høst at han mente Berge kun var i klubben på «lånt tid».

– Han blir her kanskje en halv sesong eller en hel sesong, det vet jeg ikke enda, mente han.

Berge spilte samtlige seks kamper for Genk i Champions League-gruppen med Liverpool, Napoli og RB Salzburg denne sesongen. Han har i januar bare halvannet år igjen av kontrakten sin med den belgiske toppklubben.