Stor Mercedes koster mye penger. Slik har det alltid vært – og slik er det fortsatt.

Om vi ser på bilen på disse bildene, en GLE 500e fra 2016, kostet den fort 1,2 millioner kroner ny for tre år siden. Ofte enda mer også.

Definitivt mye penger, men bilen solgte likevel bra her hjemme, med tanke på både pris og segment. At den er en ladbar hybrid bidro positivt i så måte.

For nettopp hybridsystemet bidro til å gi bilen en avgiftsfordel på omtrent en halv million kroner.

For eksempel kostet den nesten det samme som en langt slappere GLE 350 med dieselmotor.

Motoren her er en 3-liter V6 biturbo bensin med 333 hestekrefter pluss en elmotor 115 hestekrefter.

Du får den til halv pris

Dette i sum ble nok til å sende den 2,4 tonn tunge SUV-en fra 0-100 km/t. på 6,1 sekunder. Samtidig var forbruket oppgitt fra fabrikk på bare 0,35 l/mil. Nesten for godt til å være sant? Ja – det var det nok som regel det også … Skal du være i næheten av et slikt tall, må du ha mye småkjøring og være svært flink til å lade.

Men det er nå engang slik at tiden som går gjør noe med bruktbilprisene. Så også for Mercedes GLE 500e.

En bil som er tre år gammel og som har gått rundt 90.000 kilometer kan du nå få for godt under 600.000 kroner. Det er under halv pris det!

Eksempel på en tre år gammel Mercedes GLE 500e til under 600.000 kroner. Faksimile fra broommarked.no

Bilen, som jo ikke på noen måte er gammel, står seg fortsatt godt og oppleves som moderne og "up to date". I tillegg til mye krefter er bilene også kjent for sin høye komfort.

Som alltid i Mercedes er det høy finish, brukt gode materialer og plassen i bilen, som er over 4,8 meter lang, er det lite å usette på. Med ett unntak. Bagasjerommet. Der stjeler batteripakken mye av plassen og hele gulvet her er hevet for å gi plass til denne. Det hele ser litt "påklattet", hvilket det i og for seg også er.

Det at bilen er ladbar gjør at du kan gjøre unna småkjøring på strøm, men ikke forvent lang elektrisk rekkevidde.

Nå er dette mye bil for pengene

Om du synes bilen minner mistenkelig mye om Mercedes ML, er du absolutt inne på noe. Mercedes hadde en liten ryddejobb i modellbetegnelsene sine og ML utgikk med høye kneløft. GL ble den gjengse SUV-betegnelsen og bokstaven bak GL gir hint om størrelse. I dette tilfellet E, som da betyr at vi er i E-Klasse-land.

Som nevnt solgte den bra med tanke på den høye prisen ny. Det ligger drøyt 70 brukte biler til salgs her hjemme nå. Den billigste er en 2017-modell som har gått drøyt 90.000 kilometer til 569.000 kroner og det ligger flere biler til salgs for under 600.000 kroner.

Vi kan ikke forstå annet enn at dette må være mye bil for pengene ... Og kanskje enda mer nå enn da den var ny.

Mange av disse bilene har fortsatt nybilgaranti igjen. Noe som gjør det tryggere å kjøpe brukt.

Interiøret holder høy kvalitet akkurat som du forventer i en Mercedes

Dette må du sjekke før kjøp

Men det er fortsatt noen ting man absolutt bør sjekke litt nøye før kjøp allikevel. Slik som servicehistorikk. Den bør være helt komplett og helst utført av merkeforandler på såpass nye og dyre biler som det vi snakker om her.

Er bilen bruktimportert, stemmer kilometerstanden, har den det markedet oppfatter som "riktig" utstyr og fargekombinasjon – det er definitivt spørsmål man bør stille seg før kjøp.

Husk også at typiske slitedeler ikke dekkes av garanti. Slik som slitte bremseskiver/klosser og dekk, og skade på felger, for å nevne et par eksempler. Eventuelle tidligere skader, når neste service er og hva denne koster er også vel verdt å sjekke ut.

Det er også verdt å merke seg at disse bilene er relativt kostbare å reparere når garantien har utløpt.

Men leter man opp en hel og pen bil som er i teknisk god stand, er dette fortsatt en staslig bil. Som du nå altså får til halv pris.

