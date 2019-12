Urovekkende tall i svindel-undersøkelse: – Kriminelle har blitt utrolig dyktige

– Sikkerhet er ikke en statisk kompetanse, du må hele tiden holde deg oppdatert.

– Vær kritisk

Alle kan oppleve problemer med å skille en reell e-post fra en svindel-e-post. Samtidig er det en kjensgjerning at de som i større grad bruker digitale verktøy i hverdagen, ofte er mer oppdatert på faresignalene man må se etter.

– Vi ser at de som tar kontakt for å rådføre seg om dette, ofte er del av den mer voksne befolkning. Hvis du sender e-post til en million mennesker, er det alltid noen som lar seg lure. Svindlerne har hele verden å ta av, og dette er billig «markedsføring», sier Nilsen.

Når folk lar seg lure av svindel, tror sikkerhetsdirektøren årsaken gjerne kan være at man ikke stilt nok kritiske spørsmål til om det som kommer frem er ekte.

– Ofte er det lagt inn et hasteelement, som gir deg inntrykk av at du har dårlig tid. Det skal hindre at du gjør gode vurderinger eller spør en venn. Vær litt kritisk, og ikke alltid tro at alle vil deg vel. Dersom noe virker for godt til å være sant, er det gjerne nettopp det, sier Nilsen.