Etter et styremøte som pågikk i flere timer informerte Branns styre torsdag like etter kl.14.00 om at Lars Arne Nilsen fortsetter som Brann-trener.

– Jeg går rett på sak til det dere sikkert lurer mest på. Og det er at Lars Arne Nilsen er fortsatt trener i Brann. Vi ser nå fremover mot 2020, innledet Branns daglige leder Vibeke Johannesen.

– Styret har gitt Lars Arne Nilsen ny tillit fordi vi har hatt en grundig evaluering og gjennomgang i styret. Vi står samlet bak en satsing for å gjenskape Sportsklubben Brann i toppen av norsk fotball, sier styreleder Eivind Lunde på pressekonferansen torsdag.

Lars Arne Nilsen sier han aldri har vært så motivert tidligere.

– Vi har heldigvis, i lag, bestemt oss for å snu dette sammen. Forhåpentligvis gi Bergen et fotballag de kan være stolt av igjen. Vi er veldig lite fornøyd med sesongen som den ble. Jeg har aldri vært så motivert og kamplysten i mitt liv. Det viktigste for meg er samtalen jeg hadde med spillerne i etterkant av sesongen. Da fikk jeg svarene jeg trengte, uten det hadde det ikke gått, sier Brann-treneren.

– I motgang blir det en tøffere garderobe

Nilsen fikk direkte spørsmål om at flere i spillergruppen ønsket et trenerbytte. Da svarte Brann-treneren:

– Det er en gang slik at om du har 24 spillere i en gruppe, er det kun elleve som får spille. De som ikke får spille, vil gjerne ha en ny trener. I førsteelleveren er det seks-sju spillere som får spille i posisjonen de vil med de spillerne de ønsker. Om spillerne evaluerer en trener, er det veldig sjelden at mer enn halvparten vil ha han med videre, sier Nilsen og fortsetter:

– Det er alltid sånn i motgang at det blir en litt tøffere garderobe, men svarene jeg har fått ... Jeg har hatt samtaler med alle. Det gir meg veldig troen. De er like revansjelystne som meg. De vil bygge et lag som viser byen at vi kan spille fotball og gi byen det laget de fortjener.

– Det har vært en utfordrende sesong og vi har gjort en evaluering nå. Vi har rett og slett prøvd å belyse den situasjonen som har vært og hvorfor den har vært. Det har vi presentert for styret og hatt dialogen med de rundt det. I dag er beslutningen denne og det er vi veldig glade for, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.